Göktaş, yazılı açıklamasında, söz konusu illerdeki yangınlardan zarar gören hanelere destek olunması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Bursa için 5 milyon lira, Eskişehir için 2 milyon lira, Karabük için ise 3 milyon lira gönderildiğini belirtti. Vatandaşlara yönelik yardım ve destek çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Göktaş, diğer illerde meydana gelen orman yangınlarının da aralıksız takip edildiğini ifade etti. Afyonkarahisar, Antalya, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karabük, Mersin, Sakarya ve Uşak’ta çıkan orman yangınlarında psikososyal destek ekiplerinin ilk andan itibaren sahada görev yaptığını belirten Göktaş, son bir hafta içinde 11 ilde 220 personelin görev aldığını ve toplamda 2 bin 112 kişiye psikolojik destek sağlandığını bildirdi. Bakanlık olarak bu zorlu süreçte vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Ekonomim gazetesi