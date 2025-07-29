Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak ile müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Güre Mahallesi’nde zeytinlik alanda çıkan yangına Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 7 itfaiye aracı, İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı 1 su ikmal aracı, BASKİ 1 su ikmal aracı, Edremit Belediyesi 1 su ikmal aracı olmak üzere toplamda 10 aracın olay yerine sevki sağlandı. Zeytinlik alan yangınına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 yangın uçağı da havadan müdahale ederek, söndürme çalışmalarına katkı verdi. Yangınla ilgili soruşturmanın başladığı öğrenildi.