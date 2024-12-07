Bursa’nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. Yangında 1 aylık bebek dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 4 araçla yangına müdahale eden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi. Yangında dumandan etkilenen Suriye uyruklu ailenin 1 aylık bebeği İmadeddin B. özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.