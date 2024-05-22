Gölcük’te dün akşam saatlerinde çıkan yangında büyük hasar gören iki katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Merkez Mahallesi’nde dün akşam çatı katında yangın çıkan yanında büyük hasar gören metruk bina, belediye ekipleri tarafından yıkılarak, enkazı kaldırıldı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ilçe genelinde, sosyal riskler oluşturan ve metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan 131 bina ile Denizevler’deki 50 ve eski sanayi alanındaki 10 bina yıkılıp, enkazını kaldırılmış oldu.