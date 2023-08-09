İnegöl OSB’de bir metal firmasından çıkan alevlerin 10 fabrikaya yayılmasıyla yaşanan tarihin en büyük yangın felaketinde yaraların sarılması için düğmeye basıldı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Cakır’ın bölgede yaptığı incelemeler sonrasında adımlar atılmaya başlandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB arasında mekik dokurken, yangında zarar gören firmalara yapılacak desteklerde belli olmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre Bakanlığın onayıyla 2. OSB’de afetzedelere kuraya girmeden yer tahsisi noktasında kolaylık sağlanacak. Bu konuda nihai kararı İnegöl Kaymakamı Eren Arslan’ın başkanlığını yaptığı OSB Yönetimi verecek. OSB Yönetimi konuyla ilgili resmi yazıyı bakanlığa gönderirken, talep yazısında, talep etmeleri durumunda afete maruz kalan firmalara 2. OSB’de yer tahsisi yapılması noktasında izin talebinde bulunuldu.

BORÇLARI ÖTELENECEK

Diğer bir destekleme kapsamı ise yangında zarar görenlerin borçlarına ilişkin olacak. Bu bağlamda mücbir sebep kapsamında yıl boyunda 1 yıl boyunca devlete ait SGK ve vergi borçları ertelenecek. Bu borçlar yangın öncesinde ki borçları da kapsayacak. Diğer yandan bu firmalara işlerini devam ettirebilmeleri için kısa çalışma ödeneği desteği verilecek. En son bu destekleme pandemi döneminde tüm işletmelere verilmişti.

,Diğer yandan KOSGEB işletme büyüklerine göre firmalara faizsiz kredi desteği verecek.

AYHAN SALMAN TEŞEKKÜR ETTİ

Bu arada AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ile bir araya geldi. Resmi twetter hesabından bir paylaşım yapan Salman, “İnegöl’ümüzde yaşanan yangından etkilenen işletmelerimiz için yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. M. Fatih Kacır’ın açıklamış olduğu KOSGEB Acil Destek Kredisi ile yangından hasar gören işletmelerimizin yaralarını sarmaları ve faaliyetlerine hızla dönebilmeleri amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.Destekleri ve yakın ilgileri için Sn. Bakanımıza ve KOSGEB Başkanımıza teşekkür ediyorum. Devletimizin teşvik ve destekleriyle inşallah bu zor süreci birlikte aşacağız. Hayırlara vesile olsun” diye konuştu.