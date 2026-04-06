Mustafa Bozbey'in İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla görevinden uzaklaştırılmasının ardından Bursa Valiliği tarafından yayımlanan resmi yazıya göre, 04 Nisan 2026 tarihli ve ilgili onay doğrultusunda alınan kararda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi kapsamında işlem yapıldı. Bu çerçevede, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda geçici olarak Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan’ın görevlendirildiği bildirildi.

Valilik yazısında, belediye başkanlığı görev ve işlemlerinin yürütülmesi için görevlendirmenin yapıldığı belirtilirken, kararın ilgili kurum ve kuruluşlara iletildiği ifade edildi. Söz konusu yazı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız imzasıyla kamuoyuna duyuruldu.

İLK TALİMAT; TÜM İZİNLER İPTAL

Bugün göreve başlayan Vali Yardımcısı Hulusi Doğan tarafından imzalanarak yayınlanan ‘İzin İptali Göreve Başlama’ yazısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesinden tüm izinler iptal edildi.

Doğan tarafından imzalanan yazı da şu ifadelere yer verildi;

“Kurumumuz hizmetlerinin aksamadan ve etkin bir şekilde yürütülmesini teminen, ilgi yazı ile bildirilen olağanüstü durum nedeniyle hizmet gereklilikleri dikkate alınarak; Tüm yönetici ve personelin kullanmakta olduğu bütün izinlerin kaldırılması, ikinci bir emre kadar durdurulması uygun görülmüştür. Bu kapsamda, hâlihazırda izinde bulunan personelin izinlerinin iptal edilerek görevlerine başlamaları hususunda; Gereğini rica ederim.”