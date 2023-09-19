Diğer bankalara göre daha hizmetlerinde daha sofistike ve farklılıklar sunan Yapı Kredi Bankası, bireysel ve kurumsal alanda oldukça başarılı köklü finans kuruluşlarından biri olmakta. Özellikle de müşterilerinin hızlı ve kolay işlemler yapabilmesi adına para transferleri ve diğer birçok bankacılık hizmetlerini en iyi şekilde sunuyor. Bu doğrultuda yer alan para transferleri bilindiğini üzere 2010 yılında alınan karar kapsamında artık IBAN numarası üzerinden yapılma zorunluluğunu getirdi. Buna yönelik Yapı Kredi Bankası IBAN no öğrenme gibi arayışlarda olanlar için ise bu konumuz dahilinde bilgiler sunduk.

Yapı Kredi Bankası IBAN Numarası Öğrenme Yöntemleri Nelerdir?

Yapı Kredi Bankası ATM ve Şubelerinden IBAN Numarası Öğrenme

Yapı Kredi Bankası Online İşlemlerden IBAN Numarası Öğrenme

Yapı Kredi Bankası Mobil Bankacılık Üzerinden IBAN Numarası Öğrenme

Yapı Kredi Bankası ATM ve Şubelerinden IBAN Numarası Öğrenme

Yapı ve Kredi Bankası diğer bankalara nazaran daha az sayıda ATM’lere sahip olmakta. Buna yönelik eğer size yakın bir ATM var ise kısa süre içerisinde IBAN numaranızı öğrenebilirsiniz. Bu işlem için kartınızı ATM yuvasına yerleştirdikten sonra şifrenizi girmeniz ve hemen ardından sırasıyla "Tüm işlemler> Hesap işlemleri> Vadesiz TL Hesaplarım" yolunu izledikten sonra IBAN numarasını öğrenmek istediğiniz hesaba bakmanız yeterli olacaktır. Ek olarak ATM ile uğraşmak istemiyorsanız, nüfus cüzdanınızı yanınız alarak size en yakın şubeye giderek banka çalışanlarından bu bilgileri edinebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası Online İşlemlerden IBAN Numarası Öğrenme

Hızlı IBAN öğrenme yollarından biri de online işlemlerden geçmektedir. Eğer hesabınız internet bankacılığında aktif ise Yapı Kredi Bankası resmi web sitesine giriş yaparak kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Siteye girdikten hemen sonra üstte bulunan “Online İşlemler” menüsüne erişin. Burada sizden istenilen şifre bilginizi girdikten sonra açılan ekranın üst köşesinde "Hesap İşlemleri" butonuna basarak "Vadesiz TL Hesaplarım" yazan sekmeye tıklayın. Karşınıza çıkacak olan ve IBAN numarasını öğrenmek istediğiniz hesaba tıklayarak bilgileri edinebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası Mobil Bankacılık Üzerinden IBAN Numarası Öğrenme

Bankaya ait bir diğer IBAN numarası öğrenme yolu ise mobil uygulamadan geçmekte. Akıllı cihazınıza indirdiğiniz Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasını açarak giriş bilgilerinizi girdikten sonra ana işlem ekranına yönlendirileceksiniz. Açılan yeni ekranın sol üst köşesinde yer alan mavi menüye tıklayarak burada bulunan “Hesaplarım” sekmesine tıklayın. Yapı Kredi Bankasında bulunan tüm hesaplarınız karşınıza çıkacak, buradan IBAN numarasını öğrenmek istediğiniz hesabını seçerek bilgilere erişim sağlayabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası Müşteri No Öğrenme

Yapı Kredi Bankası müşteri numarası öğrenme isteğindeyseniz, bunun için öncelikli olarak müşteri desteklerini aramanız gerekmektedir. 444 0 444 veya 0850 222 0 444 numaralı müşteri destek hattını arayarak müşteri numaranızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz.