Yapı Kredi bankası, müşterilerinin kolay bir şekilde işlem yapabilmesi adına Yapı Kredi müşteri hizmetleri desteği sunmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan değişim ile birlikte farklı formatta hizmet veren müşteri hizmetleri, sesli yanıt sistemiyle çalışmaktadır. Bu sayede kişiler telefon üzerinden bağlandıktan sonra yapılacak işlemler ile ilgili kısa bilgilerin verilmesi yeterli olmaktadır. Bu sayede akıllı asistan, gerekli yönlendirmeleri yaparak işlemlerin yapılmasını sağlamaktadır. Üstelik yeni sistemde, beni tanı sistemi de geliştirilmiştir. Kişilerin cep telefonlarının tanımlanması ile birlikte kimlik bilgilerinin tekrar girilmesine gerek kalmadan sistemde oturum açması ve işlemlerini daha hızlı bir şekilde yapabilmesi mümkün olmaktadır.

YKB Müşteri Hizmetleri

Yapı Kredi müşteri temsilcisi ile görüşme yapmak, bankacılık ile ilgili pek çok işlemin sonuçlanmasını sağlayacaktır. Bankalarda çalışan personellerin yanı sıra telefon ile yapılacak görüşmeler kuşkusuz çok daha hızlı ve kolay bir yoldur. Bu nedenle çoğu kişi için ilk tercih, telefon üzerinden iletişim kurmaktır. Yapı Kredi Müşteri hizmetleri telefon numarası aranarak, kolay bir şekilde iletişim kurabilir.

Yapı Kredi Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Yapı Kredi telefon numarası 0850 222 0444’tür. İsteyen herkes, ilgili telefonu numarası üzerinden Yapı Kredi müşteri hizmetleri ile görüşme sağlayabilmektedir. Yapılacak görüşmelerde kayıt sistemi kullanıldığından dolayı olası anlaşmazlık ya da benzer durumlarda kayıtların talep edilmesi ve buna göre durumun sonuçlandırılması mümkün olabilmektedir. Özellikle durumun adli makamlara yansıması halinde, bu yönde bir destek alınabilmektedir. İlgili numara bireysel müşteriler için geçerli olduğu gibi kurumsal olarak yapılacak işlemlerde kullanılması gereken telefon numarası 0 850 222 0 448’dir.

Yapı Kredi Müşteri Hizmetleri Direkt Bağlanma

Yapı Kredi müşteri hizmetleri ile görüşme yapmak isteyen kişiler için direk müşteri hizmetlerine bağlanmak süreci hızlandıracaktır. Özellikle yeni sisteme geçiş yapılması ile birlikte asistanlarla konuşmak, çoğu kişi için zorlayıcı olabilmekte. Bu tip durumlarda kişilerin öncelikli olarak Yapı Kredi bankasına ait kart bilgilerini girmesi ya da T.C. kimlik numarası ile sistemde kendini tanımlaması gerekmektedir. Bu bilgi girişlerinin ardından ise direk numara tuşlaması ile müşteri hizmetlerine erişim sağlanabilmektedir. Tuşlama için kullanılması gereken numaralar ise sırasıyla 2 ve 0’dır. Bu tuşlama sonrasında ortalama 3-4 dakikalık bir bekleme sonrasında müşteri hizmetleri ile görüşme sağlanabilir. Bu bilgilerin yanı sıra sistemde yapılabilecek genel işlemlere göre tuş sistemi ise şöyledir;

9 İngilizce İçin (For English Press 9)

0 Kayıp – Çalıntı Kart Ve Şüpheli İşlem Bildirimleri

1 Kredi Kartı İşlemleriniz

2 Bankacılık İşlemleri

3 Şifre İşlemleri

4 İnternet Ve Mobil Bankacılık İşlemleriniz

5 Ürün, Hizmet Başvurusu Ve Başvurularınızla İlgili Bilgi Almak

6 Yapı Kredi Seyahat Hattı Ve Diğer Etkinliklerimiz

7 Beni Tanı İşlemleri

8 Ön Ödemeli Kart İşlemleri

Yapı Kredi İletişim

Yapı Kredi bankası ile iletişim konusunda tek seçenek müşteri hizmetleri ve telefon değildir. Bu nedenle kişiler, ihtiyaçları doğrultusunda alternatif iletişim yöntemlerini de deneyebilir.

Yapı Kredi Genel Müdürlük İletişim Bilgileri

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. – Genel Müdürlük

Adres: Yapı Kredi D Blok Plaza Büyükdere Cad. Levent 34330 Beşiktaş-İstanbul

Telefon: 90(212) 339 70 00 Faks: 90(212) 339 60 00

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. – Bankacılık Üssü

Adres: Akse Mahallesi – Rahmi Dibek Caddesi No: 275 Çayırova / Kocaeli

Telefon: 90(262) 647 10 00

Yapı Kredi Çalışma Saatleri

Türkiye genelinde tüm Yapı Kredi bankalarında çalışma saatleri aynı şekilde belirlenmiştir. Buna göre Yapı Kredi çalışma saatleri şöyledir;

Hafta içi; 09.00–12.30, 13.30–17.00

12.30 ile 13.30 arasında öğle tatili olduğundan dolayı hizmet verilememektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ise tatil olarak belirlenmiştir.

Yapı ve Kredi Bankası IBAN Sorgulama

Yapı ve Kredi Bankası hesabına yapmak istediğiniz para transferi ile ilgili IBAN sorgulama yaparak göndereceğiniz ödemenin yanlış hesaba gitme sorununu yaşamamış olursunuz. Yapı ve Kredi Bankası iban sorgulama işlemi sırasında Yapı ve Kredi Bankası ‘da bulunan bir hesap numaranız olması gerekmektedir.

Yapı ve Kredi Bankası hesabınızın iban numarasını öğrenmek için kişisel bilgi vb hiçbir bilgiye gerek yoktur. İhtiyacınız olan tek şey şube kodunuz ve hesap numaranızı biliyorsanız Yapı ve Kredi Bankası iban sorgulama yapabilir, iban numaranızı öğrenebilirsiniz. Yapı ve Kredi Bankası iban öğrenme işlemi için buraya tıklayınız. Açılan sayfada size iban numara öğrenme işlemi ile ilgili hesabınız ait bilgiler talep edilecektir. Bu bilgileri doğru girerek Yapı ve Kredi Bankası iban sorgulama işlemini tamamlamış olursunuz.

Yapı ve Kredi Bankası IBAN sorgulama ile ödeme yaparak hesap numarasına ödeme yapmaktan daha kolay, güvenli ve sağlıklı ödeme yapmış olursunuz. Çünkü hesap numarası ile ödeme yaparken yapacağınız herhangi bir hata da ödeme farklı bir hesaba gidebilmektedir. Ancak IBAN ile ödeme yaparken iban numarası ve isim soyisim bilgisi eş olmazsa ödeme hesabınıza geri iade edilmekte veya hata vermektedir.

Yapı ve Kredi Bankası IBAN sorgulama işlemini sadece kendi hesap numaranız için değil şube kodu ve hesap numarasını bildiğiniz tüm kişi ve şirketler için yapabilirsiniz. Bu sayede hesap bilgisine değil IBAN bilgisine ödeme yapmış olursunuz.

Yapı Kredi müşteri temsilcisine bağlanmak için ilk olarak telefonunuzdan bankanın telefon bankacılığı numarasını (444 0 444) yada (0850 222 0444) aramanız gerekmektedir.

Yapı Kredi Bankası’na 7/24 kesinti olmadan müşteri hizmetlerini arayarak ulaşabilirsiniz. Yapıkredi bankasının 444 ve 0850’li olmak üzere iki adet müşteri numarası bulunmamaktadır.

Müşteri hizmetlerinde sizi karşılayacak olan sesli yanıtın okuyacağı seçenekler: Kayıp Çalıntı İşlemleri (0), Kredi kartı işlemleri (1), Bankacılık işlemleri (2), şifre işlemleri (3) ve diğer işlemler için de devam ediliyor.

Yapı Kredi’nin 444 lü numarası 444 0 444

Yapı Kredi 0850 li numarası 0850 222 0 444numaralı telefondur.

Yapı Kredi Müşteri Hizmetleri Direk Bağlanma

Genel olarak müşteri temsilcilerine bağlanmak için çok fazla zaman kaybediyoruz. Bu durum günlük yaşantımızı olumsuz etkilemektedir. Yapı kredi müşteri hizmetlerine direk bağlanmak için ilk önce hangi alan için işlem yapacağımızı belirlememiz gerekiyor. Kredi kartı işlemleri (1), Bankacılık işlemleri(2) numrasını tıklayarak alt menü listesine gitmeniz gerekiyor. Sesli yanıt sisteminin tüm menüleri okunmasından sonra müşteri temsilcisine bağlanmak için (0)‘ı tuşlayın.

Yapı Kredi Müşteri Hizmetleri Kredi Kartı İşlemleri (1):

Ana menüde (1) tuşlamanız gerekiyor. Daha sonra ise alt menuler size okunacak;

Son ekstre bilgileri, ödemeler ve ekste talebi (1)

Limit ve güncel bakiye bilgileri (2)

Kurye aşamasındaki kart durumu (3)

Kartınızın Paro Puan özelliğini aktif et (4)

Ön ödemeli kart işlemleri (5)

Ek kart talebi (6)

Kredi kartı internet alışveriş yetkilendirme işlemleri (7)

Müşteri temsilcisine bağlanma(0)

Yapı Kredi Müşteri Hizmetleri Bankacılık işlemleri (2):

Ana menüde (2) tuşlamanız gerekiyor. Daha sonra ise alt menuler size okunacak;

Vadesiz hesap bilgileri (1)

Yatırımlar, hisse senedi alımı, piyasa verileri (2)

Para tranferi fatura ödemeleri(3)

Kurye işlemleri (4)

Banka kartınızın internet alışverişine yetkilendirme işlemleri (5)

Müşteri temsilcisine bağlanma(0)

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