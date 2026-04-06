Bu kapsamda Hüseyin Çiçek, dikkat çeken bir değerlendirmede bulunarak sürecin yalnızca bir seçim olmadığını vurguladı.

Bursa Valiliği tarafından meclis üyelerine gönderilen yazıya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11.00’de olağanüstü gündemle toplanacak. Toplantı, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek ve başkan vekili seçimi yapılacak.

Seçim öncesi açıklama yapan Hüseyin Çiçek, sürecin önemine dikkat çekerek, “Perşembe günü yapılacak olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçimi, yalnızca bir seçim değil, Bursa'da halkın verdiği oyun ne kadar dikkate alınacağı mesaisidir” dedi.

CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Çiçek, yaptığı kapsamlı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

BU YALNIZCA BİR SEÇİM DEĞİL...

“Değerli Bursalılar, Mustafa Bozbey’in görevden alınmasının ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi önümüzdeki Perşembe günü başkan vekilini seçecektir. Bu süreç, yalnızca bir seçim değil; aynı zamanda Bursa’da demokrasinin, siyasi ahlakın ve halk iradesinin nasıl korunacağının da bir göstergesi olacaktır. Öncelikle mevcut meclis dağılımını ortaya koymak gerekir: Adalet ve Kalkınma Partisi 50, Cumhuriyet Halk Partisi 41, Milliyetçi Hareket Partisi 8, İYİ Parti 3, Büyük Birlik Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 1, Türkiye İttifakı Partisi 1 ve 1 bağımsız üye. Bu tablo bize şunu açıkça göstermektedir: Mecliste çoğunluk matematiksel olarak belirleyici olsa da, bazı siyasi partilerin tutumu bu sürecin kaderini doğrudan etkileyecek niteliktedir. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi’nin tutumu bu noktada kritik bir önem taşımaktadır. MHP’nin alacağı pozisyon, sadece bir oylama sonucu değil; aynı zamanda Bursa’da demokrasiye bakışın nasıl şekilleneceğini de belirleyecektir.”

AK PARTİLİ İSMİN SEÇİLMESİ HUKUKEN KARŞILIK BULSA DA VİCDANLARDA KARŞILIK BULMAYACAKTIR

“Eğer meclis çoğunluğu gerekçe gösterilerek Adalet ve Kalkınma Partisi kendi içinden bir ismi başkan vekili olarak seçerse, bu karar hukuken geçerli olsa bile vicdanlarda karşılık bulmayacaktır. Açık konuşmak gerekirse…Bu durum sadece bir başkan vekili seçimi değildir. Bu durum, Bursa’da halkın verdiği oyun ne kadar dikkate alınacağı meselesidir. Bursa halkı sandığa gitmiş, tercihini net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu şehir yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve Sayın Mustafa Bozbey’e teslim etmiştir.”

MHP’NİN TUTUMU DEMOKRASİ ADINA DENGE UNSURU

“Şimdi önümüzde net bir durum var: Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran Adalet ve Kalkınma Partisi isterse kendi içinden bir başkan vekili seçebilir. Evet, bu hukuken mümkündür. Ancak burada belirleyici olacak bir diğer unsur da şudur: Milliyetçi Hareket Partisi’nin nasıl bir tavır ortaya koyacağı. MHP eğer bu süreçte sadece sayısal çoğunluk denklemine göre hareket ederse, ortaya çıkacak sonuç bellidir. Ancak eğer Bursa halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeyi gözeten bir duruş sergilerse, bu tavır demokrasi adına önemli bir denge unsuru olacaktır.”

BİZİM DERDİMİZ; İRADE MESELESİ

“Burada olması gereken şudur: Mecliste çoğunluk Adalet ve Kalkınma Partisi’nde olsa dahi, demokrasiye saygı gereği Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri arasından bir başkan vekili seçilmelidir. Çünkü mesele sadece hukuk değildir. Mesele, sandıkta çıkan sonuca saygı gösterip göstermeyeceğimizdir. Sandıkta ortaya çıkan iradeyi, meclis çoğunluğuna dayanarak değiştirmeye çalışmak; kim ne derse desin, vatandaşın içine sinmez. Bizim derdimiz çok net: Koltuk değil, irade meselesidir. Bugün herkesin önünde tarihi bir sorumluluk vardır. Bu sorumluluk sadece bir partinin değil, mecliste temsil edilen tüm siyasi partilerin omuzlarındadır. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi’nin vereceği karar, sadece bugünü değil; yarın Bursa’da siyasetin nasıl hatırlanacağını da belirleyecektir.”

“BURSA’NIN İRADESİNE SAHİP ÇIKILMALI”

“Eğer bu süreçte sağduyulu davranılır ve Bursa halkının ortaya koyduğu iradeye uygun bir adım atılırsa, bu herkes adına doğru bir yaklaşım olur. Ama aksi bir tablo ortaya çıkarsa… Bu karar hukuken mümkün olsa bile vicdanlarda karşılık bulmayacaktır. Çünkü demokrasi sadece çoğunluk değildir. Demokrasi, halkın verdiği karara sahip çıkmaktır. Ben de Türkiye Belediyeler Birliği ve İnegöl Belediye Meclis Üyesi olarak şunu açıkça ifade ediyorum:

Bursa’nın iradesine sahip çıkılmalıdır. Sandıktan çıkan sonuç yok sayılmamalıdır. Bursa halkının iradesi yok sayılırsa, bu millet günü geldiğinde cevabını sandıkta mutlaka verir. Bundan sonrası da Bursa halkının vicdanına ve iradesine emanettir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”