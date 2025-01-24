Yargı sisteminde yeni düzenlemeler yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda, yeni yargı sistemiyle birlikte bazı cezaların yükseltileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile önemli değişiklikler yapıldığını belirterek, "Yeni strateji belgesi, yargılama usullerinin sadeleştirilmesi, yargıya güven ve memnuniyetin artırılması, ceza adaleti sisteminin etkinliği ve caydırıcılığının güçlendirilmesi gibi birçok faaliyet ve hedef içeriyor" dedi. Peki, yeni yargı paketinde hangi düzenlemeler yer alıyor? İşte başlıca maddeler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de yeni yargı reformu strateji belgesini tanıttı. Yargı sisteminde köklü değişiklikler getirecek olan bu paketle, trafikteki suçlara ilişkin cezalar artacak, duruşmalar iki aydan fazla ertelenemeyecek. Ayrıca, aile mahkemeleri kurulacak ve boşanma ile nafaka konusunda önemli düzenlemeler yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında adalet sisteminde bir dizi reform adımını duyururken, yeni anayasa çalışmalarına hız verileceğini ve insan hakları alanındaki kurumsal kapasitenin güçlendirileceğini de belirtti.

4. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

5 amaç, 4 hedef ve 264 faaliyetten oluşan yeni yargı paketinin detaylarını açıklayan Erdoğan, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki değişiklikleri maddeler halinde tek tek sıraladı.

Söz konusu pakette şunlar yer aldı;

İhtiyaç duyulan yerlere yeni adliye binaları yapılacak.

Mahkeme sayıları artırılacak.

Hakimler hukuk ve ceza hakimi olarak sınıflandırılacak.

Çevre, sağlık, sigorta, trafik ve iş kazaları mahkemeleri kurulacak.

Duruşmalar iki aydan fazla ertelenemeyecek.

Bazı uyuşmazlıklar duruşmalar yapılmadan çözülecek.

Temyiz ve istinaf incelemelerinde hedef süre 6 ay olacak.

Aile arabuluculuğu devreye alınacak.

Boşanma davalarında nafakada çocuk faktörü ön plana alınacak.

Şiddet mağduru kadınlar korunacak.

Adli süreçlere erişim hızlandırılacak.

Adli para cezaları artacak.

Psikolojik rahatsızlığı olanlar, madde bağımlıları rehabilite edilecek.

Trafik güvenliğini tehlikeye atana ceza verilecek.

Saldırı amacıyla aracından inen sürücünün ehliyetine el konulacak.

Trafik kazasında olay yerinden kaçmak ayrı bir suç olacak.

Nişan, düğün, asker uğurlamasında silahla ateş etmek suç sayılacak.

Aile arabuluculuğu devreye alınacak.

Boşanma davalarında nafakada çocuk faktörü ön plana alınacak.

Şiddet mağduru kadınlar korunacak.

Adli süreçlere erişim hızlandırılacak.

Adli para cezaları artacak.

Psikolojik rahatsızlığı olanlar, madde bağımlıları rehabilite edilecek.

Trafik güvenliğini tehlikeye atana ceza verilecek.

Saldırı amacıyla aracından inen sürücünün ehliyetine el konulacak.

Trafik kazasında olay yerinden kaçmak ayrı bir suç olacak.

Nişan, düğün, asker uğurlamasında silahla ateş etmek suç sayılacak.

KONKORDATO İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK

Arabuluculuk kurumunun yapısının güçlendirilmesi, denetim mekanizmalarının çeşitlendirilmesi ve görüşmelerin yapılacağı mekanların standartlarının belirlenmesi amacıyla mevzuat çalışmaları gerçekleştirilecek.

Arabuluculuk süreci, anlaşmaya daha fazla katkı sunacak şekilde yeniden düzenlenecek ve Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen alacak ve tazminat davaları başta olmak üzere, dava şartı arabuluculuk uygulamasının kapsamı genişletilecek.

Günün ihtiyaçlarına cevap verecek ve alacaklı ile borçlu arasındaki hassas dengeyi gözetecek şekilde yeni bir İcra ve İflas Kanunu hazırlanacak.

Konkordato kurumunun güven veren ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı için etkin bir araç hâline getirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılacak.

Yeni Anayasa hazırlıkları kapsamında, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi, yargı görevi yapanların her türlü baskıdan uzak, hukuka bağlı, vicdani kanaatlerine göre hak ve adaleti gözeterek karar vermelerini sağlayacak teminatlarının artırılması sağlanacak. Ayrıca HSK ve yargı kurumlarının yapılarının yeniden değerlendirilmesi, hak arama yolları ve savunmanın güçlendirilmesi hususlarının dikkate alınması amacıyla çalışmalar yapılacak. Mahkemeler teşkilatının organizasyon yapısı makul sürede yargılanma hakkının temini için güçlendirilecek. Adalete erişim imkânlarının dikkate alınması suretiyle ihtiyaç duyulan yerlerde yeni adliye ve idare mahkemeleri kurulacak.

Personel sayısının ve fiziki mekânların elverdiği ölçüde mahkemelerin bölünmüş yetki ile çalışması yerine yeni mahkeme kurulması yaklaşımı benimsenecek.

Yeni mahkeme kurma ve faaliyete geçirme ihtiyacı, iş yükünde görülen ani artışları karşılayabilecek bir yaklaşımla belirlenecek.