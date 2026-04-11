Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emekli maaşına konulan hacze itiraz eden bir vatandaşın başvurusu üzerine emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Kararda, haciz talebinin ancak icra takibinin kesinleşmesinden sonra ileri sürülebileceği açıkça belirtildi. Takip kesinleşmeden önce ya da kesinleşme anıyla eş zamanlı verilen haciz muvafakatinin “önceden verilmiş rıza” kapsamında değerlendirileceği ve bu nedenle hukuken geçersiz sayılması gerektiği vurgulandı.

İçtihat Bülteni Uygulaması kaynaklı bilgilere göre, alacaklı tarafından başlatılan icra sürecinde borçluya ödeme emri tebliğ edildi. Borçlu, olası haciz işlemlerinden çekinerek tebligatı PTT’den elden teslim aldıktan sonra aynı gün icra müdürlüğüne başvurarak yasal itiraz sürelerinden vazgeçtiğini ve emekli maaşının tamamının haczedilmesine rıza gösterdiğini beyan etti.

Borçlu vekili ise bu beyanın hukuki geçerliliği bulunmadığını ileri sürerek emekli maaşı üzerindeki haczin kaldırılmasını talep etti. Alacaklı taraf, söz konusu başvurunun reddedilmesi gerektiğini savundu.

İlk derece mahkemesi, muvafakatin verildiği tarihte icra takibinin henüz kesinleşmediğini tespit ederek, bu aşamada emekli maaşından kesinti yapılmasına yönelik verilen rızanın geçerli kabul edilemeyeceğine hükmetti. Bu gerekçeyle şikâyeti kabul eden mahkeme, haczin kaldırılmasına karar verdi.

İSTİNAF MAHKEMESİ BOZDU

Kararın istinaf edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, borçlunun ödeme emrinin tebliğinin ardından yasal itiraz sürelerinden vazgeçtiğini ve maaşına haciz uygulanmasına açıkça rıza gösterdiğini değerlendirdi. Bu gerekçeyle ilk derece mahkemesinin kararını kaldıran mahkeme, söz konusu muvafakatin geçerli olduğuna hükmederek yapılan şikâyetin reddine karar verdi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, borcun kabulü ile hacze muvafakatin aynı dilekçe ile yapılmasının, takibin kesinleşmesinden sonra verilmiş bir izin sayılamayacağını belirterek Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozdu.

Bölge Adliye Mahkemesi’nin direnme kararı üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşındı. 25 üyenin katılımıyla yapılan değerlendirme sonunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, borçlunun aynı dilekçe ile borcu kabul edip hacze muvafakat etmesinin, takibin kesinleşmesiyle aynı tarihte gerçekleştiği için geçersiz olduğuna hükmetti.