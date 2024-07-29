Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 4 kişiden 2'sinin FETÖ terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.

MSB'nin yaptığı açıklamada, Edirne'de görev yapan hudut birliklerinin ülke sınırlarını koruma konusundaki kararlılığını vurgulayarak, yasa dışı geçişlere karşı mücadelelerinin sürdüğünü belirtti. Açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs, Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.