yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci Yılı Dolayısıyla Harbiye Askerî Müzesinde hazırlanan serginin açılış törenine katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı törende konuşan Bakan Yaşar Güler şunları söyledi:

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Sayın Başbakanı, Sayın Kültür ve Turizm Bakanım,

Kahraman Silah ve Mesai Arkadaşlarım, Kıymetli Misafirler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Bu önemli etkinlik vesilesiyle, sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Kıbrıs Barış Harekâtı’mızın 50’nci yılını, harekâtın şanına yakışır şekilde gerçekleştirdiğimiz görkemli etkinliklerle kutlamaktayız.

Bu kapsamda Kıbrıs Barış Harekâtı’nın anlamını ve büyüklüğünü vurgulayan, aynı zamanda Kıbrıslı kardeşlerimizle olan dayanışmamızın bir ifadesi olan bu güzide serginin hazırlanmasında emeği geçenlere ve katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum.

BU SERGİ, MÜCADELEYİ GÖSTERMESİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ

Kıbrıs Barış Harekâtı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Cumhuriyet tarihindeki en kapsamlı harekâtı olması ve büyük bir başarıyla icra edilmesi bakımından müstesna bir yere sahiptir. Böylesine kritik bir harekâtı; tarihî belgeler ve görsel materyaller üzerinden en doğru ve en güzel şekilde anlatan bu serginin, harekâtın ne şekilde ve hangi şartlarda icra edildiğini ve kahraman Mehmetçiğin, Mücahit ve Mücahidelerimizin vatan için büyük bir fedakârlıkla nasıl mücadele ettiğini göstermesi bakımından son derece anlamlı olduğunu değerlendiriyorum.

Bu serginin de teması olan Kıbrıs Barış Harekâtı sayesinde, soydaşlarımızın Ada’daki varlığı güvence altına alınmış ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yol da açılmıştır.

Garantör ülke sıfatıyla uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz ve iki aşamada icra edilen bu harekâtta Türk askerinin yetenekleri, emsalsiz kahramanlığı ve fedakârlığı, bir kez daha tarihe altın harflerle yazılmıştır.

Yarım asırlık süreçte yaşananları analiz ettiğimizde, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde ne denli önemli olduğunu çok daha iyi anlayabiliyoruz.

Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki, yarım asır önce soydaşlarımızın nasıl yaşadığı zulüm ve acılara sessiz kalmayıp kardeşlerimizin haklarını koruduysak bugün de aynı azim ve kararlılıkla Kıbrıs Türkü’nün yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.

Şüphesiz ki tarih, yaşananlardan ilham ve ibret alındığı müddetçe bir mana kazanmaktadır. Bu kapsamda müzeler, önemli bir fonksiyon üstlenmektedir.

Tarihi şan ve şerefle dolu kahraman ordumuza ait birbirinden değerli obje, materyal ve belgeyi içinde barındıran Harbiye Askerî Müzemiz de dünyanın en zengin ve köklü askerî müzelerinden biri olarak bu misyonunu layıkıyla yerine getirmektedir.

Ordumuzun güzide birimlerinden biri olan Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığımız; hem sergi hem de askerî konser faaliyetleri ile geçmişle günümüz arasında anlamlı ve öğretici bir köprü vazifesi görmektedir.

Müzemizde sergilenen müstesna koleksiyonlar, bizlere olayları tarihî perspektiften değerlendirme imkânı sunmakta, tarih şuurumuzu daima canlı tutarak millî birliğimizi güçlendirmekte önemli bir rol üstlenmektedir.

Unutulmamalıdır ki geçmişini layıkıyla bilmeyenler, bugünü anlamlandıramayacağı gibi geleceklerini de doğru olarak şekillendiremezler. Bu çerçevede tarihimizin en iyi şekilde öğrenilip özellikle genç kuşaklara doğru aktarılması hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığımız da müzelerimiz vasıtasıyla çok önemli çalışmalar sürdürmektedir.

Ben bu vesileyle, hem yürüttükleri kıymetli çalışmalar hem de Harbiye Askerî Müzemiz bünyesindeki Ahmet Fethi Paşa Salonu’nun restorasyonuna yönelik destekleri için Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımızın tüm seçkin personeline teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle;

vatan, bayrak ve istiklal uğruna büyük bir mücadele vererek Kıbrıs Türkü’nün varlığını ebedî kılan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi, Mücahit ve Mücahidelerimizi saygı ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan kahramanlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Sergiyi hazırlayan Harbiye Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığımızı ve emeği geçen herkesi, bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum.

Ayrıca birazdan bizlere güzel bir müzik ziyafeti sunacak olan 1’inci Ordu Bölge Bando Komutanlığımıza ve Marmara Üniversitesi Konservatuarı öğrencilerine şimdiden teşekkür ediyor, sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”