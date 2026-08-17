Kaza, Kuştepe köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EAK 228 plakalı seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine girerek ağaçların arasında ters şekilde durdu.

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü B.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ters dönen otomobilde hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.