Kulüp tarafından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Türk sanayisinin ve sporun büyük destekçisi Uludağ İçecek ile sponsorluk anlaşması sağladı." denildi.

Paylaşımda ayrıca, “​Kafkasspor bayrağını daha yukarı taşımak için attığımız bu adımda yanımızda olan Uludağ İçecek’e teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Sponsorluk sürecindeki destek ve katkılarından dolayı Yenice OSB Bölge Müdürlüğü Başkanı Nedim İncebay’a da teşekkür eden Kafkasspor, paylaşımını “Hedefe giden yolda, omuz omuza” sözleriyle tamamladı.