İnegöl'de gerçekleştirilen AGD Yaz Etkinlikleri Kapanış Programı, coşku içinde tamamlandı. Programa geniş katılım sağlandı.

Kapanış programında konuşan AGD İnegöl Ortaokullar Komisyon Başkanı Erkan Kaya, etkinliklerin bir son değil, yeni başlangıçların habercisi olduğunu vurguladı.

8 hafta süren yaz etkinliklerinde, 250'den fazla ilkokul ve ortaokul öğrencisine, İnegöl'ün 6 farklı noktasında eğitim ve eğlence dolu bir süreç sunuldu. Kaya konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Bismillah…

Esselamün aleyküm

Saygıdeğer protokol, merhametin yer yüzündeki timsali olan annelerimiz, güvencemiz, dayanağımız olan babalarımız, bir milletin asıl gücü olan imanlı ve inançlı gençlerimiz ve gelecek umudumuz, göz ışığımız, değerli öğrencilerimiz; hepiniz AGD Yaz Et Kapanış Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki adı her ne kadar kapanış programı olsa da bu bizim için bir son değil, Kâşif Grupları Buluşmalarımızın ve Kış Etkinliklerimizin bir başlangıcıdır.

Geçtiğimiz 8 hafta boyunca 250’den fazla ilk ve ortaokullu kardeşimizle, İnegöl’ümüzün 6 farklı noktasında yaz etkinliklerimizi icra ettik.

Kardeşlerimizle önceliği ahlak ve maneviyat olan yoğun bir Kuran ı kerim ve temel dini bilgiler eğitimi sürecimiz oldu ki bunu da gün gün sizlere ayrıntılı bir şekilde bildirdik. Eğitimlerimiz haricinde havuzundan at binmesine, okçuluğundan sokak oyunlarına kadar birçok etkinlikle de bu süreci kardeşlerimiz için eğlenceli hale getirmeye çalıştık. Bu süreci de bugün burada sahneye konacak olan bu emektar programla taçlandırmak istedik.

Huzurlarınızda, bu imkanların sağlanmasına vesile olan herkese, eğitim sürecinde bize destek olan hocalarıma ve yine bizlere güvenip çocuklarını emanet eden siz kıymetli velilerimize çok teşekkür ediyorum Allah hepinizden razı olsun.

Teşriflerinizden dolayı da tekrar teşekkür ediyorum. Okulların açılmasıyla başlayacak olan Kâşif Grupları Buluşmalarımızda görüşmek duasıyla hepinizi Allah’a emanet ediyorum.

Esselamün aleyküm"