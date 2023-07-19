İnegöl Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında 8 ayrı branşta eğitimler sürüyor. Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Jimnastik, Okçuluk, Spor Tırmanış, Satranç ve Yüzme kurslarında 2600 öğrenci eğitim alıyor.

Sporu tabana yaymak ve her öğrencinin en az bir spor branşı ile ilgilenmesi adına Belediye Spor Kulübü bünyesinde spor okulları düzenleyen İnegöl Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlik yaz spor okullarının startını verdi. Bu yıl Yaz Spor Okulları 8 ayrı branşta 3 ayrı dönem şeklinde planlandı. 3 ayrı noktada düzenlenen yaz spor okulları; Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisindeki Belediye Spor Salonunda; Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Jimnastik, Okçuluk, Spor Tırmanış ve Satranç olmak üzere 7 ayrı branşta, Alanyurt Yunus Emre Spor Salonunda ise; Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Jimnastik ve Okçuluk olmak üzere 5 branşta gerçekleştiriliyor. Yüzme kursları da Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzda ve iki spor salonunun bahçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla kurulan portatif havuzlarda yapılıyor.

8 Branşta 2600 öğrencinin eğitimi sürüyor

İlk dönemi 03 Temmuz’da başlayan yaz spor okullarında; Voleybolda 297, Basketbolda 141, Jimnastikte 191, Masa Tenisinde 59, Okçulukta 48, Satrançta 32 ve Spor Tırmanışta 56 öğrenci eğitim alıyor. En fazla ilgi gören kurslardan biri olan yüzme kursları ise; Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzda 261 erkek ve 272 kız sporcu olmak üzere toplam 533, Portatif Havuzlarda da 3 dönem toplamında; merkezde 600, Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde 600 olmak üzere 1200, ayrıca yine portatif havuzlarda kendilerine özel saatlerde 41 engelli sporcu eğitim alıyor. 3 havuzumuzda toplamda yüzmede 1774 öğrencimizin eğitimleri devam ediyor. Tüm branşlar toplamında ise 2598 sporcuyla yaz spor okulları eğitimleri sürüyor.

Başkan Taban yaz spor okullarını ziyaret etti

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün berberindeki heyetle birlikte devam eden yaz spor okulları ve portatif havuz yüzme kurslarını ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet edip eğitimleri izleyen Başkan Taban, yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda da bulundu. Başkan Taban, “Portatif Yüzme Havuzlarımız ve Yaz Spor Okullarımızı ziyaret ediyoruz. Burada öğrencilerimiz okulların kapanmasıyla beraber yaz etkinlikleri adı altında açmış olduğumuz kurslara gelerek buradan hizmet alıyorlar. Yaz spor okullarımızda; voleybol, basketbol, masa tenisi, jimnastik, okçuluk, spor tırmanış ve satranç gibi 7 farklı branşta gerçekleştiriliyor. Burada gerek tam zamanlı gelen öğrencilerimiz olduğu gibi sadece yaz spor okullarına gelen öğrencilerimiz de var. Bizler her öğrencimizin en azından bir spor branşıyla ilgilenmesini istiyoruz. Onların gelişimleri açısından bunun kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yeni havuzlar için girişimler yapıldı

Bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla şehrimizde iki ayrı portatif havuz kurulduğunu hatırlatan Başkan Taban, “Bizler de iki ayrı havuzda yüzme kurslarını başlattık. Eğitmenlerimiz eşliğinde güvenli bir ortamda yüzme dersleri veriliyor. Havuzlarımızın biri Hikmet Şahin Kültür Parkı içindeki Belediye Spor Salonumuzda biri de Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde kuruldu. İki noktada hizmet veriliyor. Bu havuzlarımızda eğitimi verilen kurslarımızla ilgili kayıtlarımız alındı ve tamamlandı. 3 dönem şeklinde eğitimler verilecek. Bu havuzlarımızın sayısını arttırmak adına da girişimlerde bulunduk. Bakanlığımızın desteği olursa onları da farklı bölgelerde kurarak hizmete açacağız. Bu çalışmaların kazandırılmasında ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, İlçe Spor Müdürümüze ve çalışma arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.