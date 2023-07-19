Adana'da bugün gerçekleşen dehşet verici olayda, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 39 yaşındaki Bilal Saygılı, eski sevgilisi 26 yaşındaki Sibel K.'ye korku dolu anlar yaşattı. Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Bilal Saygılı, Sibel K.'yle son kez konuşmak bahanesiyle bir araya geldi. Başlangıçta tereddüt eden Sibel K., Saygılı'nın 01 RU 896 plakalı kamyonetine binerek onunla birlikte gitmeyi kabul etti. Saygılı, yakıt almak bahanesiyle aracını akaryakıt istasyonunda park etti. Ancak burada olay dehşet verici bir hal aldı.

Saygılı, yanında getirdiği bıçağı çıkararak Sibel K.'nin boğazına dayadı ve ona "Benden ayrılırsan seni öldürürüm" şeklinde tehditler savurdu. İstasyon çalışanları durumu fark edip hemen polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri olay yerine gelerek aracın etrafını çevirdi ve Saygılı'yı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada boğazına bıçak dayanan Sibel K. çevredeki insanlardan yardım isteyerek ağladı.

Polis, bir anlık dalgınlığından faydalanarak Saygılı'yı etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı. Sibel K.'nin kolunda ve boğazında bıçak izleri bulunuyordu. Polise ifade veren Sibel K., Saygılı ile sevgili olduklarını ancak bir süre önce ayrıldıklarını belirtti. Olay anında yolda yürürken Saygılı'nın aracının yanında durduğunu ve son kez konuşmak istediğini söylediğini aktardı. Ardından araca bindiğinde Saygılı, yakıt alacaklarını söyleyerek istasyona gitti ve burada Sibel K.'nin boğazına bıçak dayadı. Saygılı, "Uyuşturucu bağımlısıyım, beni istemiyorsun" şeklinde tehditler savurdu.

Polis, Saygılı'yı gözaltına alarak emniyete götürdü. Sibel K. ise olaydan büyük bir korku ve travma yaşadı. Olayın detayları araştırılmaya devam ediyor.