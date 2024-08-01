Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kayıplarının önlenmesi ve abonelere kesintisiz içme suyu sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Serdivan Vatan, Orta, Köprübaşı ve Aralık mahallelerinde oluşan basınç problemi ve su kayıpları sorunları için tespit yapan ekipler, aynı gün aksiyon alarak bölgede hummalı bir çalışma başlattı. SASKİ ekipleri, yerinde ve anında müdahale yaparak problemi 24 saat içinde çözdü. Su kayıpları ile etkin mücadele edebilmek için mevcut içme suyu hattı izole alt ölçüm bölgelerine ayrıldı. Bölgeye hizmet verecek yeni DMA odası aktif hale getirildi ve bu süreçten sonra minimum gece debisi analizleri yapılacak. Tamamlanan çalışma çerçevesinde özellikle yoğun kullanım saatlerinde oluşan basınç problemleri de çözüme kavuşmuş oldu.