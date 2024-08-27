Omurganın en önemli görevinin omuriliği korumak ve vücuda hareket yeteneği sağlamak olduğunu belirten uzmanlar, omurga ve çevresindeki yapıların korunması ve güçlendirilmesi için omurga sağlığının önemli olduğunu söylüyor.İSTANBUL (İGFA) - Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kemal Paksoy, omurga sağlığının öneminden bahsetti ve sağlıklı bir omurga için dikkat edilmesi gerekenlere değindi.

Omurganın, sırtın ortasında bulunan ve vücudu destekleyen kemik yapı olduğunu hatırlatan Op. Dr. Kemal Paksoy, “Bu kemik yapılar arasındaki diskler, etrafında kaslar, bağ ve eklemlerden oluşur. Omurganın en önemli görevi omuriliği korumak ve vücuda esneklik, destek ve hareket yeteneği sağlamaktır.” dedi.

Omurga sağlığının, omurga ve çevresindeki yapıları, yani omur kemikleri, diskler, kaslar ve sinirleri koruma ve güçlendirme ile ilgili bir kavram olduğunu ifade eden Op. Dr. Kemal Paksoy, “Bu, düzgün duruş, düzenli egzersiz, doğru ergonomi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını içerir. Omurga sağlığını korumak, sırt ve boyun ağrılarını önlemeye, hareket kabiliyetini artırmaya ve genel yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur.” şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI KİLOYU KORUMAK OMURGA HASTALIKLARINI ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUYOR

Omurga sağlığını korumak için günlük alışkanlıklarda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar olduğunu vurgulayan Op. Dr. Kemal Paksoy, bu unsurları şöyle açıkladı:

“Otururken, ayakta dururken ve yürürken sırtımızı düz tutmaya özen göstermeliyiz. Bilgisayar başında uzun süre kalırken ergonomik bir pozisyonda oturmamız omurga sağlığı için çok önemli. Düzenli egzersiz omurga sağlığı için olmazsa olmaz. Sırt kaslarını güçlendiren ve esneklik kazandıran egzersizler özellikle yoga, pilates ve yüzme bu konuda yardımcı olabilir.

Ağırlıkların doğru teknikle kaldırılması da önemli bir nokta. Ağırlık kaldırırken dizler bükülmeli ve belden değil bacaklardan güç alınmalı. Fazla kilolu olmak omurganın üzerindeki baskıyı arttıracağından, dengeli bir diyet ve düzenli egzersizle sağlıklı kiloyu korumak gerekir.”

SAĞLIKLI BİR OMURGA İÇİN SİGARADAN UZAK DURMAK GEREKİYOR

Omurga sağlığını korumak için bazı alışkanlıklara da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Kemal Paksoy, “Uygun bir uyku pozisyonunda uyumak gerekir. Sırt üstü veya yan yatarak uyumak, omurganın doğal eğriliğini korumasına yardımcı olabilir. Ayrıca uygun bir yatak ve yastık kullanmak da fayda sağlar. Gün içinde uzun süre hareketsiz kalınmamalı, düzenli aralıklarla kalkıp hareket edilmeli ve kaslar esnetilmeli. Ayrıca sigara gibi kötü alışkanlıklardan kaçınmak gerekir. Bu hem genel sağlık hem de omurga sağlığı için gereklidir.” önerilerinde bulundu.