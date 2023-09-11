Yeğenlerinden birinin ölümüne ve diğerinin ağır yaralanmasına neden olan amca, dron destekli bir operasyonla yakalandı. Sultanbeyli ilçesinin Ahmet Yesevi Mahallesi Barbaros Caddesi'nde dün saat 12.26 civarında gerçekleşen trajik olay, İ.H.B. ve R.B. kardeşler ile amcaları K.B. arasındaki anlaşmazlığın kötü bir sonucu olarak başladı. Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık, olay yerinde bir tartışmaya dönüştü.

Daha sonra taraflar ayrı araçlarına binip olay yerinden uzaklaştılar. Ancak, İ.H.B. ve R.B. daha sonra otomobilleriyle bir sokağa girdi ve bu sırada amcaları K.B. da servis minibüsüyle sokağa geldi. K.B., aracından inerek yeğenlerinin otomobiline silahla ateş açtı. Bu saldırının ardından K.B. olay yerinden hızla kaçtı.

R.B., olayın şiddeti sonucu hayatını kaybederken, H.İ.B.'nin sağlık durumu ise ciddi bir şekilde kötüleşti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli amcayı bulmak için dron destekli saha çalışmalarını başlattı ve şahsın bulunduğu adresi tespit etti. Şahıs, olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı ve gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs, "kasten öldürme, kasten yaralama, silahlı kavga" suçlarından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.