Nilüfer Belediyesi ve AIESEC ortaklığında gerçekleştirilen "Top of the Mountain (TOM) 26" kamp etkinliği, Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Merkezi'nde düzenlendi. Organizasyon, dünyanın farklı bölgelerinden gelen gençleri aynı çatı altında bir araya getirdi.

Tunus, Fas, Romanya, Mısır, İspanya, Japonya, Çin, Portekiz, Azerbaycan, Ukrayna ve Kore'den gelen değişim öğrencileri, Türk öğrencilerle birlikte gün boyunca çeşitli etkinliklere katıldı. Kendi çadırlarını kuran gençler doğada yaşam deneyimi yaşarken, voleybol ve futbol gibi sportif faaliyetlerde de yer aldı. Akşam saatlerinde ise geleneksel danslar eşliğinde eğlenceli anlar yaşandı.

Organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan AIESEC Bursa Şube Başkanı Muharrem Yılmaz, etkinliğe katılan tüm gençlere teşekkür ederek, "Bizler farklı kültürlerle bir arada yaşamanın ve liderlik becerilerini geliştirmenin dünya barışı için en temel çözümlerden biri olduğuna inanıyoruz. Çalışmalarımızı bu vizyon doğrultusunda sürdürüyoruz. Bu organizasyon, başlı başına bir liderlik örneği olmasının yanı sıra gençlerimiz için önemli bir eğlence ve kaynaşma fırsatı sundu" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında geceyi kendi kurdukları çadırlarda geçiren gençler, sabah yapılan kahvaltının ardından kamp alanından ayrıldı.