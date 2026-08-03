İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, Meclis Başkanı Kenan Kender ve proje heyetinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde; diplomatik temaslar, kurumlar arası iş birliği görüşmeleri, iş toplantıları, B2B eşleştirme toplantıları ve sektör ziyaretleriyle iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli temaslarda bulunuldu.

Program kapsamında ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Vilnius Büyükelçisi Sayın Esra Toplu, Vilnius Ticaret Müşaviri Sayın Gökhan Karaca ve Türk-Litvan Ticaret Odası Genel Müdürü Sayın Ümit Ateşağaoğlu ziyaret edildi. Gerçekleştirilen görüşmelerde Türkiye ile Litvanya arasındaki ticari ilişkiler, mobilya sektöründeki iş birliği potansiyeli ve proje kapsamında yürütülebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Ziyaret programı kapsamında düzenlenen Litvanya İş Toplantısı'nda ise Türkiye Cumhuriyeti Vilnius Büyükelçiliği, Vilnius Ticaret Müşavirliği, Türk-Litvan Ticaret Odası temsilcileri, Litvan firmalar ve İTSO heyeti bir araya geldi. Toplantıda iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım fırsatları ele alınırken, programa katılan İnegöllü firmalar da Litvanyalı iş insanlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirerek yeni iş bağlantıları kurma ve potansiyel iş birliklerini değerlendirme imkânı buldu.

Heyet program çerçevesinde proje ortağı Siauliai Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Gerçekleştirilen toplantılarda her iki bölgenin ekonomik yapısı, ticaret ve sanayi odalarının faaliyet alanları ile gelecekte geliştirilebilecek ortak çalışmalar üzerine kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Program kapsamında gerçekleştirilen B2B görüşmeleriyle firmalar arasında yeni ticari bağlantılar kurulurken, sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldı.

Litvanya programı kapsamında sanayi kuruluşlarına yönelik teknik ziyaretler de gerçekleştirildi. Ülkenin önemli üretim firmalarından Rol Group'un üretim tesislerinde incelemelerde bulunan heyet, üretim organizasyonu, kalite yönetim sistemi ve üretim süreçlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında yenilikçi üretim modelleri yerinde incelenirken, iyi uygulama örnekleri üzerinden karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu.

Programın devamında Vilnius Ticaret Müşaviri Sayın Gökhan Karaca'nın eşliğinde Litvanya'nın önde gelen ofis mobilyası üreticilerinden Narbutas firması ziyaret edildi. Firma yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde sektörün mevcut durumu, üretim süreçleri ve olası iş birliği alanları değerlendirildi. Ardından Litvanya'nın en büyük mobilya alışveriş merkezlerinden Baldu Rojus'ta incelemelerde bulunularak Avrupa mobilya pazarındaki güncel trendler, ürün çeşitliliği ve fiyat politikaları yerinde gözlemlendi.

"FİRMALARIMIZIN ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Litvanya programını değerlendiren İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, Avrupa Birliği destekli projelerin yalnızca kurumlar arası iş birliklerini değil, firmaların uluslararası pazarlara erişimini de güçlendirdiğini belirtti.

Uğurdağ, "TEBD II Programı kapsamında yürüttüğümüz bu proje ile üyelerimizin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmayı, yeni ticaret bağlantıları kurmalarını desteklemeyi ve sektörümüzdeki iyi uygulama örneklerini yerinde inceleme imkânı sunmayı amaçlıyoruz. Litvanya'da gerçekleştirdiğimiz temaslar ve iş görüşmeleri, firmalarımız açısından önemli kazanımlar sağladı. Kurulan yeni iş bağlantılarının önümüzdeki dönemde ticari iş birliklerine dönüşeceğine inanıyoruz." dedi.

İTSO olarak uluslararası proje ve iş birliklerine önem verdiklerini vurgulayan Uğurdağ, "Üyelerimizin rekabet gücünü artıracak, yeni pazarlara açılmalarına katkı sağlayacak ve İnegöl mobilyasının uluslararası alandaki konumunu güçlendirecek çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İTSO heyeti, program süresince gösterdikleri misafirperverlik ve katkıları dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Vilnius Büyükelçisi Sayın Esra Toplu'ya, Vilnius Ticaret Müşaviri Sayın Gökhan Karaca'ya, Türk-Litvan Ticaret Odası'na, proje ortağı Siauliai Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası 'na ve ziyaret edilen firmaların yetkililerine teşekkür etti.