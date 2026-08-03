Yıldırım Belediyesi, daha ulaşılabilir bir şehir hedefi doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir yandan mevcut yollarda yenileme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiren belediye, diğer yandan yeni imar yolları açarak ulaşımı rahatlatmayı hedefliyor. Bu kapsamda Hacivat Mahallesi'nde imar uygulaması tamamlanan bölgeye yeni ulaşım yolları kazandırılıyor. Yapımına başlanan proje kapsamında bölgeye 22 metre genişliğinde ana arter niteliğinde yeni bir yol ile Ankara Caddesi'ne bağlanacak 15 metre genişliğinde bağlantı yolu inşa edilecek. Kısa sürede tamamlanması planlanan proje ile kentteki ulaşım yükünün önemli ölçüde azaltılması amaçlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale gelmesi hedefleniyor.

Çalışmalar başladı

Yeni yolların yapılacağı bölgede incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ın geleceğini planlarken modern, güvenli ve kesintisiz ulaşım ağını öncelikli görüyoruz. Bu doğrultuda kentimizin ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Hacivat Mahallesi'nde imar çalışmalarını daha önce tamamlamıştık. Elde ettiğimiz sosyal donatı alanlarında artık uygulamalara başlıyoruz. Hem yatay ve dikey yollarla hem de oluşturacağımız parklarla mahallemize yeni sosyal yaşam alanlarının yanı sıra yeni ulaşım imkanları kazandırıyoruz" dedi.

Hedef ulaşılabilir Yıldırım

Başkan Oktay Yılmaz, Hacivat Mahallesi'nde başlatılan yeni imar yolu çalışmasıyla bölgenin ulaşım konforunu artıracaklarını belirterek, "Hacivat Mahallemizde imar uygulaması tamamlanan bölgede yeni ulaşım akslarını hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yeni yollar sayesinde vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırırken, bölgenin planlı gelişimine de katkı sağlayacağız. Daha yaşanabilir ve ulaşılabilir bir Yıldırım için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.