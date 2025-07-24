Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren amcanın ’tasarlayarak kasten öldürme suçundan’ ağırlaştırışmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Cinayetin detaylarına yer verilen iddianamede, sanığın savunması da yer aldı. Sanık, maktul yeğeninin kendisini defalarca darp ettiğini öne sürerek, öldürme amacı olmadığını ve korkuyla hareket ettiğini söyledi.

Olay, 2 Mayıs tarihinde Acısu Mahallesi Ender Sokak’ta meydana geldi. Amca Kenan A. (42), pompalı tüfekle aralarında husumet bulunan yeğeni Muhammet A’nın (30) evinin önüne gitti. Aralarında çıkan tartışma sonrasında taraflar araçlarına bindi. Takip sonrasında taraflar kaza yaptı. Kenan A., pompalı tüfekle yeğenine ateş açtı. Muhammet A. hayatını kaybederken, amca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Amcan burada, polise haber ver"

Cinayete ilişkin hazırlanan iddianame, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanık Kenan A.’nın ’tasarlayarak kasten öldürme suçundan’ ağırlaştırışmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Amca Kenan A. ile maktul yeğenin aralarında önceye dayalı husumet olduğu, olay günü şüphelinin maktulün evinin önüne gelerek beklediği, bunu gören Muhammet A.’nın eşinin ise kocasını arayarak "Amcan burada, polise haber ver. Gerekirse eve polis refakatinde gel" dediği belirtildi. İddianamede Muhammet A.’nın eve yalnız geldiği ve ardından şüpheli ile aralarında tartışma çıktığı aktarıldı. Bunun üzerine maktulün eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istediği ve kolluk görevlilerinin olay yerine geldiği ifade edildi. Ekiplerin şüphelinin elinde uzun namlulu bir tüfek gördüğü, kendisine "silahı bırakıp teslim ol" çağrısı yaptığı ancak sanığın bu çağrıya uymadığı kaydedildi. Ayrıca iddianamede, kolluk görevlilerinin Muhammet A.’ya güvenli alana gelmesi yönünde çağrı yaptığı ancak maktulün bu çağrıya uymayarak tartışmayı sürdürdüğü belirtildi. Muhammet A.’nın yerden aldığı bir kaldırım taşını şüphelinin içinde bulunduğu 41 EB 668 plakalı araca attığı, bunun üzerine şüphelinin elinde uzun namlulu av tüfeği ile araçtan indiği ve polis tarafından uyarı atışı yapıldığı ifade edildi. Uyarı ateşinin ardından şüphelinin Seferihisar Caddesi istikametine doğru hareket ettiği, maktulün de aynı sokakta park halindeki 41 AVF 228 plakalı aracına binerek şüphelinin peşinden gittiği anlatıldı. İkilinin Ender Sokak’ta araçlarıyla birbirlerini sıkıştırdığı, daha sonra bir el silah sesi duyulduğu ve şüphelinin aracından indiği kaydedildi. Muhammet A.’nın ise kendi aracında ölü olarak bulunduğu bilgisi iddianamede yer aldı.

"Ben sana ’gebertirim’ demedim mi?"

İddianamede, bir iş yerine ait kamera kayıtlarının incelendiği ve şüphelinin olaydan önce yaklaşık 21 dakika boyunca araçtan inmeden maktulün evini gözetlediğinin tespit edildiği belirtildi. Kolluk kuvvetlerince hazırlanan görüntü inceleme tutanağında ise şüphelinin maktule yönelik, "Ben sana ’gebertirim’ demedim mi? Bak seni sinkaf ederim" şeklinde tehditler savurduğu kaydedildi.

"Kenan A., 27 Nisan tarihinde de eşimin önünü kesti ve tüfekle ateş etti"

Maktulün eşi müşteki Songül A., iddianamede yer alan ifadesinde, "Yaklaşık 2 sene önce Kenan A. ile eşim arasında ailevi sebeplerle tartışma yaşandı ve o günden beri husumetli oldular. Kenan A., daha öncesinde de elinde tüfekle evimizi izledi ve eşimi takip etti. 27 Nisan tarihinde de eşimin önünü kesti ve tüfekle ateş etti. Bu olayla ilgili de sanıktan şikayetçi olduk. Olay tarihinde 14.00-14.30 sıralarında eşim alışveriş için evden çıktı. 17.30-18.00 sıralarında evin camından baktığımda şüphelinin evin alt tarafında bulunan fabrikamızın önünde olduğunu gördüm. Bunun üzerine eşimi aradım. Eşime, Kenan A.’nın aracı ile eve yaklaşık 20 metre mesafede beklediğini, polise haber vermesi gerektiğini, gerekirse polis refakatinde eve gelmesini söyledim. Kavga çıkmasın diye evin önünde bekledim" dedi.

"Seni öldüreceğim, seni ve eşini babanın kapısının önüne atacağım"

10-15 dakika sonra Muhammet A.’nın geldiğini söyleyen Songül A., "Kenan A., eşimi görünce elinde tüfekle araçtan indi, aralarında sözlü tartışma çıktı. Kenan A., eşime ’Seni öldüreceğim, seni ve eşini babanın kapısının önüne atacağım’ dedi. Ayrıca sinkaflı küfürler etti. Eşim bunları duyunca sinirlendi. Eşim Muhammet bana ’Kapıları kilitle, çocuklara sahip çık, ben kaçacağım’ dedi. Eşimin amacı Kenan A.’yı evden uzaklaştırmaktı. Eşim araca kaçmak için bindi ancak Kenan A. da eşimi takip etti. Yaklaşık bir ev mesafesi kadar uzaklaştıktan sonra Kenan, Muhammet’i sıkıştırdı ve aracına çarparak durdurdu. Kenan, araçtan inmeden aracın içerisinden eşime doğru ateş ettiğini duydum. Eşim araçtan çıkmayınca vurulduğunu anladım. Olay sırasında eşimde tabanca, tüfek, sopa gibi herhangi bir silah yoktu. ’Sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

"Muhammet 2024 yılında beni darp ederek komalık etti"

Yeğeni Muhammet A. ile miras sebebiyle aralarında husumet olduğunu söyleyen sanık Kenan A. ise, "2022 yılında Muhammet, eşi, Kenan V., Zennure A.’nın evinin önünde beni dövdüler. Kardeşim Selahattin A.’nın evi 2023 veya 2024 yılında kurşunladı. 2024 yılında Acısu mevkisinde sağlık ocağının önünde Muhammet araba ile bana çarptı ve beni darp etti. Beni komalık etti. Olay günü ise çay ocağında otururken Muhammet’e ait aracın kahvehanenin önünde olduğunu gördüm. Muhammet, araba ile kahvehanenin etrafında 2-3 defa tur attı. Beni dövmek için aradığını düşünüyorum. Kendisine gözükmeden kahvehaneden çıktım, aracıma binip uzaklaştım. Muhammet’in beni takip etmesinden korktuğum için sota bir yer olan Acısu Mahallesi’nde aracımı çekip saklandım. Ancak Muhammet beni orada da buldu. Aracından inerek elinde cep telefonu ile beni video kaydına aldı. ’Senin yatak odanda karınla kızını sinkaf edeceğim’ dedi ve gitti" ifadelerini kullandı.

"Olayın vahametiyle korkup hedef gözetmeksizin ateş ettim"

Olay gününü anlatan Kenan A., "O gün seramikçiler inşaata geleceğinden olay yerine gittim ancak seramikçilerle öncesinde iletişime geçmedim. Hem seramikçileri bekledim hem de Muhammet’in eve girdiğinden emin olmak istediğimden evini görebilecek bir konuma aracımı park ettim. Yaklaşık 20 dakika orada bekledim. Muhammet orada da beni buldu. Video kaydına yine başladı, sinkaflı küfürler etti. Polisler geldi ancak Muhammet agresifleşti. Yerden taş alıp aracıma attı. Aracıma binip uzaklaşmak istedim. Muhammet de beni takip etmek için aracına bindi. Şoför tarafından aracıma çarptı. Olayın vahametiyle korkup sağ yolcu koltuğunun ayak koyulan kısmında yer alan tüfeğimi alıp hedef gözetmeksizin ateş ettim. Muhammet’ten kendimi korumak için böyle yaptım. Tüfeği aramızda husumet olduğu için kendini savunmak için 2024 yılında aldım. Öldürme kastım yoktu" dedi.

"6 aydır beni tehdit ediyordu’"

Görgü şahidi R.Ö. ise ifadesinde, "Evde otururken silah sesi duydum. Balkona çıktımda sivil bir şahsın elindeki pompalı tüfeğe dolduruş yaptığını, polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi yaptığını, sivil şahsa silahı bırakmasını söylediğini gördüm ve duydum. Sivil şahıs, tüfeği yere bıraktı. Akabinde aşağıya indiğimde vurulanın komşum Muhammet olduğunu, sivil şahsın ise komşusunun amcası Kenan olduğunu fark ettim. Kenan’a, ’Ne yaptın sen, niye bu çocuğa vurdun?’ dedim. Kenan, ’6 aydır beni tehdit ediyordu’ dedi. Kenan’ı polislere teslim ettim. Görgüm ve bilgim bundan ibarettir" diye konuştu.