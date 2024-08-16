12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali kapsamında, 13-14-15 Ağustos’ta yapılan Hareketli Salma Kategorileri yarışları tamamlandı. Geleceğin yelkencileri, Marmara Denizi’nde unutulmaz bir görsel şölen sundu.İSTANBUL (İGFA) - 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali’nin en renkli yarış sınıfı olan Hareketli Salma Kategorileri sona erdi. Galatasaray Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde, 13-14-15 Ağustos’ta yaklaşık 200 teknenin katılımı ile yapılan Hareketli Salma Kategorileri yarışları ilk iki gün sert hava koşullarında oldukça zorlu geçti.

Geleceğin yelkencileri, son gün yumuşak bir havanın yaşanması sayesinde istediklerini daha fazla uygulama fırsatı buldu. 7-20 yaş aralığındaki yelkencilerin neşesi, enerjisi ve aralarındaki tatlı rekabet yarışları izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı.

Disiplinli davranışları ve özgüvenleri ile dikkat çeken minikler, Marmara Denizi’nin açıklarında cesurca mücadele etti. Minik ve genç yelkenciler, yelken sporunun geleceği için umut verdi.

Hareketli Salma Kategorileri’nde; Optimist, ILCA 7, ILCA 6, ILCA 4, 470, 420 sınıflarında yarışlar gerçekleşti. 50 yıllık geçmişe sahip Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) ilk kez Hareketli Salma sınıflarında yarış düzenlerken, organizasyona Türkiye’nin her yerindeki yelken kulüplerinden yoğun bir katılım oldu. 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali ile başlayan bu serinin, önümüzdeki yıllarda uluslararası statüye kavuşturulması planlanıyor.

Hareketli Salma Kategorileri’nin Ödül Töreni, Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisi’nde düzenlendi. Ödül Töreni’ne katılan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, genç yelkencilerin coşkusunu paylaştı. Üç gün süren yarışların ardından ödüllerine kavuşan geleceğin yıldızları, başarıya ulaşmanın gururunu yaşadı. Ödül töreninde toplam 119 ödül verildi.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, programında farklı yelken sınıflarına yer vererek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

9 Ağustos’ta başlayan organizasyon, 16-17-18 Ağustos’a yapılacak Yat Sınıfı yarışlarının ardından sona erecek.