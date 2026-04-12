Son yıllarda adından sıkça söz edilen bulut oyunculuğu, bilgisayar oyunlarını güçlü cihazlar yerine uzak sunucularda çalıştıran ve görüntüsünü internet üzerinden anlık olarak ekrana aktaran bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Abonelik sistemiyle kullanılan teknoloji oyunları cihaza indirme ve yükleme ihtiyacını ortadan kaldırırken, eski donanımları farklı şekilde değerlendirme imkanları sağlıyor. Birçok ülkede yaygın olarak kullanılan bulut oyunculuğu hizmetlerinin gelecek yıllarda internet kafe sektörünü etkilemesi bekleniyor.

"Bu sistemin ülkemizde tam oturmadığını düşünüyorum"

Konuyla ilgili konuşan Mustafa Çoğal, söz konusu teknolojinin beklenenin aksine kendileri için bir risk oluşturmadığını söyledi. Çoğal, "Oyun oynayacaksanız ve elinizde iyi bir sistem yoksa şu an için en uygun seçenek, internet kafe. Bulut oyunculuk bizim sektörümüzü çok etkilemez. Evinde oyun oynamayı seven, sistemi müsait olmayan arkadaşlar için uygun. Düşük bir sisteminiz varsa, bulut oyunculuğu hizmetlerine ufak bir ücret ödeyerek bu oyunu uzaktan oynayabiliyorsunuz. Ancak sistem kötüyse FPS değeri, yani görüntünün akıcılığı da ona göre oluyor. Ona vereceğin parayla internet kafeye gelip aynı oyunu bizde oynadığınızda daha iyi bir deneyim yaşıyorsunuz. Sistemlerimiz iyi olduğu için görüntü daha akıcı ve net oluyor. Bulut oyunculuğu bizim ülkemizde henüz tam oturmuş durumda değil ve ben bunun olacağını da sanmıyorum" dedi.