Sabah saatlerinde güncellenen verilere göre, gram altın 6.787,07 liradan alınırken 6.912,17 liradan satışa sunuluyor.

22 ayar altının alış fiyatı 6.206,51 lira, satış fiyatı ise 6.515,19 lira olarak kaydedildi. 14 ayar altında ise alış 3.730,62 lira, satış 4.971,45 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 11.189 liradan alınırken 11.493 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın ise 11.155 lira alış ve 11.459 lira satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Yarım altın 22.446 liradan alınırken 22.918 liradan satışa sunuluyor.

Tam altın fiyatı ise alışta 44.892 lira, satışta 45.663 lira seviyesinde bulunuyor.