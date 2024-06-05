Yemeksepeti, Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü kapsamında, çevreye duyarlılıklarını vurgulayan projelerini duyurdu. Bu adımlar, şirketin hayata geçirdiği çevreye duyarlı iş modelinin sürdürülebilirlik yolundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Türkiye’de hızlı ticaretin önde gelen markalarından Yemeksepeti, 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde çevresel sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Şirket, 2020 yılından beri uyguladığı karbon emisyonlarını azaltma ve dengeleme politikası kapsamında birçok proje gerçekleştirerek, çevreye duyarlı bir iş modeli benimsediğini gösteriyor.

Dördüncü yılda da karbon emisyonlarını dengeledi

Yapılan açıklamaya göre, bu yıl dördüncü kez karbon emisyonlarını dengeleyen şirket, 9 bin 700 tonluk VCS (Verified Carbon Standard) sertifikalı karbon kredisi alarak, çevresel etkilerini minimize etme yolunda önemli bir adım attı. Ayrıca, operasyonlarında yaptığı optimizasyonlar ve karbon azaltım çabaları sayesinde, Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarda bir önceki seneye oranla yüzde 36’lık bir düşüş sağladı. Bu düşüş, şirketin çevreye duyarlılığını ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor.

Sıfır atık hedefine doğru emin adımlar

Yemeksepeti Market depolarının yüzde 95’inde sıfır atık belgesi alarak bu alandaki duyarlılığını belgeleyen şirketin genel merkez binası olan Yemeksepeti Park da sıfır atık belgesine sahip tesisler arasında yer alıyor. Şirket, sene sonuna kadar tüm ofislerinde sıfır atık belgesi almış olmayı hedefliyor. WWF Yeşil Ofis belgesini de Yemeksepeti Park merkez binası için elinde bulunduran şirket, ofis yaşamında çevre dostu uygulamaların benimsenmesi ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlıyor. Şirketin bu konuda attığı adımlar, çevre dostu bir çalışma ortamı oluşturma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Akıllı Tartı Sistemi ile gıda israfı azaltıldı

Şirketin geçtiğimiz Ağustos ayında Fazla ile iş birliği yaparak hayata geçirdiği Akıllı Tartı Sistemi sayesinde her gün yemekhanede çöpe atılan gıdalar ölçülüyor ve gıda israfının önüne geçiliyor. 10 aylık proje sürecinde, veriye bağlı olarak alınan aksiyonlarla günlük atık miktarı 40 kilogramdan 29,8 kilograma düşürüldü. Bu da günlük olarak gıda israfının yüzde 25 oranında azaltıldığını gösteriyor. Bu azaltım projesi sayesinde çevresel etki bazında sadece gıda atıkları değil, aynı zamanda gıda atığından kaynaklı oluşan 9 tonluk karbon salımının önüne geçildi. Şirketin bu projesi, gıda israfının kaynağında azaltılması konusunda önemli bir rol oynuyor.

Kahve posalarının ileri dönüşümü ile yenilikçi yaklaşım

Şirket, organik atıklarını azaltma ve döngüsel ekonomiye fayda oluşturma hedefi doğrultusunda Wastepresso ile 2023 yılında bir iş birliği hayata geçirdi. Kahve posalarının ileri dönüşümle sürdürülebilir ve yenilikçi hammaddelere çevrilerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesi ile 7 aylık çalışma süresinde, şirket tarafından üretilen 400 kilodan fazla kahve posası, 1 tona yakın alternatif sürdürülebilir ham maddeye dönüştürüldü. Bu dönüşüm sayesinde 440 kilogram CO2E sera gazının atmosfere salımının önüne geçildi. Bu miktar, yaklaşık 190 litre benzin tüketimi veya 80 bin 193 kez telefon şarj etme işleminin karbon ayak izine eşdeğer.

Bu çevre dostu adımlarıyla sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan ve çevreye duyarlı bir iş modelini benimsediğini gösteren şirket, Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü’nde sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını bir kez daha gösteriyor. Şirket, Türkiye’de çevre dostu uygulamalarıyla öncü bir rol üstlenmeye devam ediyor.