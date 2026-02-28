Sakarya'nın Hendek ilçesinin merkezinden geçen Uludere Çayı'nda yaşanan toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme sürerken, çayda yüzen balıkların su yüzeyine çıktıktan kısa süre sonra hareketsiz kalarak telef olduğu görülüyor.

Hendek ilçesinde bulunan Uludere Çayı'nda dün meydana gelen olayda, çok sayıda balık su yüzeyinde ölü halde bulundu. Su yüzeyini kaplayan balıklar endişe oluşturdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek sudan ve balıklardan numune aldı. Bbalık ölümlerine ilişkin inceleme sürerken, çayda yüzen balıkların su yüzeyine çıktıktan kısa süre sonra hareketsiz kalarak telef olduğu görülüyor.

'Sudaki bütün balıklar telef olmuş durumda'

Çaydaki balık ölümleriyle ilk kez karşılaştığını aktaran Erdal Aydın, 'Balıkların su üstünde olduğunu gördük. Birkaç parça video çekerek yetkililere durumu bildirdik. Suyun üstü binlerce balık kaynıyor, sebebini bilmiyoruz ama çok enteresan bir durum. Sudaki bütün balıklar telef olmuş durumda. Bu durumun sebebiyetinin araştırılmasını istiyoruz. Daha önce bu çayda böyle bir durumla karşılaşmadık, ilk defa oldu. Binlerce balık telef oldu gitti' dedi.