İNULAŞ A.Ş. tarafından alınan yeni araçlar 1 Nisan itibariyle hizmete başlayacak.

Açıklama yapan İNULAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bayram, "2010 yılında Büyükşehir belediye başkanımız Alinur Aktaş bey’in çabaları ile kardeşlik projesi kapsamında oluşturulan şirketimiz İnulaş a.ş filosunu değerli inegöl halkına daha iyi ve konforlu hizmet verebilmek adına 56 adet 2023 model Otokar centro araçlarla genişletiyoruz yaklaşık olarak 100 milyon lira civarların da yatırım yaparak gerçekleştirdiğimiz bu hizmetin inegölümüzün toplu taşımada daha konforlu daha rahat ve daha sık geçen araçlarla hizmet almasını sağlayacaktır bu süreçte ve bundan önce ki süreçlerde de hem esnafın hemde her daim halkın yanında olan sayın Alinur Aktaş başkanımıza ve BURULAŞ genel müdürümüz sayın Mehmet Kürşat Çapar beye teşekkürlerimi sunmak istiyorum ayrıca cumartesi günü gerçekleştirmiş olduğumuz araçlarımızın tanıtım organizasyonuna iştirak ederek bizleri onurlandıran ilçe kaymakamımız Eren Arslan beye Akparti ilçe başkanımız sayın Mustafa Durmuş Başkanımıza Belediye başkanımız Alper Taban Başkanımıza Ticaret sanayi odası Başkanımız Yavuz Uğurdağ başkanımıza ilçe milli eğitim müdürümüz Ali Doğru hocamıza,Şoförler Odası Başkanımız Bahattin Korkmaz başkanımız nezdinde katılım sağlayan tüm oda,kurum ve kuruluş başkanlanlarımıza Otokar fabrikası müdürlerine,Atalay otomotiv sahiplerine ve katılım sağlayan değerli ilçe halkımız,ortaklarımız,şoförlerimiz ve kıymetli basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım araçlarımızın inegölümüze hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.Cumartesi günü tanıtımını gerçekleştirdiğimiz yeni topluma taşıma araçlarımız 1 Nisan cumartesi gününden itibaren inegölümüzde hizmete başlayacaktır,yeni gelen 56 adet aracımız şehir içerisi hatları olan 611-612-613-614-615 ve Huzur mahallesi hattı olan 623 nolu güzergahta çalışacaktır mevcutta Çalışan şehir içerisinde hizmet veren araçlarımız ise diğer güzergahlarda çalışmaya devam edecektir. Alanyurt bölgemizde bulunan 616 nolu güzergah istikametine yeni bir hat daha oluşturmuş bulunuyoruz. 610 nolu hat kodu ile hizmet verecek olan yeni hattımız sayesin de 616 nolu güzergahta ki yoğunluğu azaltmış olacağız 620 nolu güzergahımızda yaptığımız düzenleme ile 620 nolu hattın başlangıcını Baykoca toki konutları altından Başlatacağız ve bu güzergah araçları Eğitim kampüsüne artık gitmeyecektir okul saatlerin de hizmet veren 622 nolu güzergahımız ise yeni toki konutları ve Eğitim kampüsü istikametin de tüm gün hizmet verecektir.617-618-619-621 nolu güzergahlarımızda artırmış olduğumuz sefer ve araç sayıları sayesinde ulaşım da daha sık araç geçişi sağlamış olacağız 615 nolu hattımız ise 1 nisandan itibaren gün içerisinde mesai saatleri boyunca mobilya sanayi,ağaç işleri bölümün de tüm gün hizmet verecektir,623 Nolu Huzur mahallesi hattımızın başlangıç noktası da İnegöl terminalinden başlayacak şekilde düzenlenmiştir 1 Nisan tarihinden itibaren yeni düzene geçilecektir vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin bilgisine sunulur yeni araçlarımızın ve düzenlemelerin tekrar hayırlı olmasını temenni eder tüm ilçe halkımızada bu vesile ile hayırlı ramazanlar dilerim." dedi.