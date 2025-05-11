Evlilik kredisine doğurganlığı teşvik edecek yeni bir düzenleme geliyor. Yapılacak değişiklikle birlikte, evlilik kredisi kullanan genç çiftlerin çocuk sahibi olmaları halinde, borçlarının bir kısmı veya tamamı çocuk yardımı kapsamında silinecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlere yönelik yeni destek mekanizmaları üzerinden çalıştıklarını belirterek “Aile ve gençlik bankası, evlenmek isteyen gençlere biliyorsunuz artık devletimiz bir destek veriyor. Bu paranın ilk kullanılış yeri evlilik kredisiydi, faizsiz kredi veriliyor ve bu kredi iki yıl sonra ödemeye başlanıyor.

Herhangi bir üzerine ekleme olmuyor, aldığınız parayı geri ödüyorsunuz. Şimdi bununla alakalı ilave bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Belki işte çocuk desteği sağlanması yoluyla bu paradan da devletin feragat etmesi gibi bir modelin yakın zamanda belki duyurulması gündemde” dedi.

"3 ÇOCUKLU KADIN MEMUR OLSUN"

Nüfus artışını teşvik etmeye yönelik yeni bir kanun teklifi daha Meclis’e sunuldu. Teklife göre, üçüncü çocuğunu dünyaya getiren kadınlara kamu kurumlarında çalışma hakkı verilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda kadınlardan KPSS şartı aranmayacak. Hak sahiplerini belirleme yetkisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na verilecek, atamalar ise kura yöntemiyle yapılacak.

Atama işlemleri için ayrılacak kadro ve pozisyonlar, mevcut yasal düzenlemelerden bağımsız olarak belirlenecek. Öte yandan, söz konusu hak yalnızca bir kez kullanılabilecek.