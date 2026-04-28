Hayat pahalılığı kriziyle birlikte tüketici harcamalarının daralması, perakende sektöründe yeni bir sarsıntı yarattı. Sir Richard Harpin’in yatırım fonu Growth Partner tarafından desteklenen Flooring Superstore, yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle yeniden yapılandırma seçeneklerini değerlendirmeye başladı.

Yaklaşık 50 mağazası ve 300 çalışanı bulunan şirket, süreci yönetmek üzere Begbies Traynor ile Santander’in yeniden yapılandırma birimiyle çalışmaya başladı. Şirket için “şirket gönüllü anlaşması” (CVA) ya da doğrudan iflas süreci gibi seçeneklerin değerlendirildiği belirtiliyor.

Pandemi kazancı tersine döndü

Pandemi döneminde ev yenileme trendinden büyük kazanç sağlayan Flooring Superstore, normalleşmeyle birlikte sert bir talep daralmasıyla karşı karşıya kaldı. Artan enerji ve hammadde maliyetleri de şirketin finansal dengesini zorladı.

Ciro düştü, borç yükü sürüyor

Şirketin bağlı olduğu Connection Retail’in cirosu 2024’te 49,3 milyon sterline geriledi.Önceki yıl bu rakam 51,8 milyon sterlin seviyesindeydi. Şirket zararını kâra çevirmeyi başarsa da 3,5 milyon sterlinlik net borç dikkat çekiyor.

Büyüme planları askıda

Flooring Superstore yönetimi, yalnızca bir yıl önce mağaza sayısını 150’ye çıkarmayı hedefliyordu. Ancak mevcut tablo, bu planların rafa kaldırıldığını gösteriyor.

Sektörde alarm büyüyor

Son gelişme, özellikle Avrupa perakende sektöründe artan maliyetler ve düşen talep nedeniyle yaşanan daralmanın yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, benzer ölçekli şirketlerde de iflas ve yeniden yapılandırma süreçlerinin artabileceği uyarısında bulunuyor.