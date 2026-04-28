Avrupa havacılık sektöründe artan maliyet baskısı yeni endişeleri beraberinde getirdi. Ryanair CEO’su Michael O’Leary, özellikle yükselen jet yakıtı fiyatları nedeniyle bazı havayolu şirketlerinin kış sezonuna kadar ayakta kalamayabileceğini savundu.

O’Leary, mali açıdan kırılgan durumda bulunan şirketler arasında Wizz Air ile airBaltic’i gösterdi. Petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi ve yakıt tedarikinde yaşanan belirsizliklerin sektör genelinde baskıyı artırdığını belirten O’Leary, önümüzdeki aylarda zorlu bir tablo oluşabileceğini ifade etti.

Ryanair’in yakıt ihtiyacının önemli bölümünü önceden sabitlediğini belirten şirket yönetimi, bu sayede maliyet avantajı elde ettiklerini vurguladı. Rakip şirketlerin benzer koruma stratejilerine sahip olmamasının ise riskleri büyüttüğü değerlendiriliyor.

Wizz Air cephesinden yapılan açıklamada ise şirketin güçlü nakit yapısına sahip olduğu ve en az 18 ay boyunca faaliyetlerini sürdürebilecek finansal gücü bulunduğu ifade edildi.

airBaltic tarafında ise kredi notundaki gerileme ve borçların yeniden yapılandırılması ihtiyacı, şirketin finansal görünümüne ilişkin soru işaretlerini artırıyor. Uzmanlar, enerji maliyetlerindeki yükselişin Avrupa havacılık sektöründe dengeleri değiştirebileceğine dikkat çekiyor.