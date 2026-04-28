Fenerbahçe’de şampiyonluk yarışından uzaklaşılmasıyla birlikte Ederson’un geleceği gündeme geldi. TransferFeed’in iddiasına göre Brezilyalı kaleci, önümüzdeki iki yılı kapsayan sözleşmesini erken sonlandırmak için sarı-lacivertli kulüpten 22 milyon avro talep etti.

SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ

Fenerbahçe ile anlaşmazlık yaşayan 32 yaşındaki file bekçisine Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in yüksek mali şartlarda sözleşme sunabileceği öne sürüldü. Ederson'un yine de muhtemel bir transfer öncesinde, Fenerbahçe’den mümkün olan en yüksek maddi tazminatı almak istediği kaydedildi.

11 MİLYON AVROLUK BONSERVİS

Sezon başında 11 milyon avro bedelle Manchester City'den sarı lacivertli takıma transfer olan Ederson, çıktığı 35 maçta 35 gol yedi.