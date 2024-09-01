Gebze bölgesinde meyve ve sebze sektörüne hizmet vermek için inşa edilen modern hal binası yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, meyve ve sebze sektörüne yeni bir soluk kazandıracak olan yeni hal binasında son rötuşları yapıyor. Yakın zamanda faaliyete girmesi planlanan hal binası, bölgeye modern bir tesis olarak hizmet vermeye başlayacak.

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen hal binasındaki dükkan içlerinde ufak tefek boya, doğrama, kepenk ve kantar montajları ve diğer işlerin imalatlarını gerçekleştiriyor. Kompleks içerisindeki saha betonlarını da tamamlayan ekipler, son olarak çevre düzenlemesiyle yol çizgilerini tamamlayarak çalışmaları sonlandıracak.

68 tır parkı ile 63 araçlık geniş otopark alanıyla park sorununu ortadan kaldıracak olan modern hal binası, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde yapılıyor. Mevcut halin yetersiz kalması üzerine Çayırova’da inşa edilen yeni modern hal binasının içerisinde 120 metrekare büyüklüğünde 34 dükkan ve sandık depoları bulunuyor.