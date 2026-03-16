Donald Trump, PBS kanalına verdiği röportajda İran ile olası ateşkes anlaşmasına değinerek Tahran yönetiminin henüz anlaşmaya hazır olmadığını söyledi. Trump, ABD’nin Hark Adası’ndaki petrol altyapısını hedef almadığını, çünkü bu tesislerin kurulmasının yıllar aldığını belirtti. Savaşın ise uzun sürmeyeceğine inandığını ifade etti.

Trump, Kennedy Center'da yaptığı konuşmada ise İran'ın kava kuvvetleri ve donanmasının yok edildiğini söyledi. Trump, “100'den fazla gemisini vurduk. Bu bir rekor olmalı. Radarları yok edildi, liderleri gitti, onun haricinde İran iyi durumda” dedi. İran'da 7 binden fazla hedefi vurduklarını belirten Trump, bugün 3 füze ve dron üretim tesisinin vurulduğu bilgisini verdi. İran'ın balistik füze saldırılarının yüzde 90, dron saldırılarının ise yüzde 95 azaldığını söyledi.

"Hürmüz için yardım gerekiyor"

Hürmüz Boğazı'nda 30 adet mayın döşeme gemisinin imha edildiğini söyleyen Trump, “Hürmüz için yardım gerekiyor. Diğer ülkelerin hızlı bir şekilde devreye girmesi gerekiyor" dedi.

Birçok ülkenin Hürmüz için gönüllü olduğunu belirten Trump, olası Hürmüz koalisyonu üyelerini Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklayacağını söyledi. Trump, “Fransa Cumhurbaşkanı'na Hürmüz konusunda 10 üzerinden 8 veriyorum, yardım edeceğini düşünüyorum. Ülkeleri Hürmüz konusunda zorlamıyorum. Onlara ihtiyacımız yok, dünyanın en güçlüsü biziz. İngiltere'nin Hürmüz konusundaki tavrı beni çok şaşırttı" dedi.

“NATO biziz, Putin Avrupa'dan değil bizden korkuyor” diyen Trump, “Biz bu ülkeleri koruyoruz ama onlara ihtiyacımız yok. Petrole ihtiyacı olan biz değiliz. İran anlaşmak istiyor, dezenformasyon ve yapay zeka kullanıyorlar. Bildiğimiz kadarıyla tüm liderleri öldü, karşımızda kim olduğunu bilmiyoruz. Birçokları Mücteba Hamaney'in ağır yaralı olduğunu, bacağını kaybettiğini söylüyor, öldüğünü söyleyenler de var. Mücteba Hamaney'n hayatta olup olmadığını bilmiyoruz. İran hiç mayın döşeyememiş olabilir ama gemicilik şirketleri Hürmüz Boğazı'nda riske girmek istemiyor. İran'ın tek avantajı Hürmüz ama bu onlar için intihar anlamına geliyor” dedi.