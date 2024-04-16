Bursa'da ikinci iş gününde en düşük sıcaklık sabah saatlerinde 13 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde termometreler az bulutlu hava ile birlikte en yüksek sıcaklık 31 derece seviyelerinde seyrediyor.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

İnegöl'de ise sabah saatlerinde en düşük sıcaklık 4 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde etkisini gösteren az bulutlu hava ile birlikte termometreler 32 derece seviyelerinde ölçülüyor.

İŞTE İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ