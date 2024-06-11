Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdan görevlerinden alındı. yaılan toplantı sonrası ise yeni Genel Müdürü olarak Mehmet Demiroğlu atanırken Yönetim Kurulu Başkanı olarak ise Ömer Cihad VARDAN seçildi.

TUSAŞ'tan yapılan ilk açıklamada "Bugün gerçekleştirilen 2023 olağan genel kurul toplantısı neticesinde yeni yönetim kurulu oluşmuş olup, sonrasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantımızda, şirketimizde yönetim kurulu başkanvekili olarak görev yapmakta olan Sayın Ömer Cihad Vardan yönetim kurulu başkanı olarak seçilmiş, Helikopter Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Dr. Mehmet Demiroğlu, Yönetim Kurulumuz tarafından Genel Müdür olarak atanmıştır. TUSAS ailesi olarak yeni dönemin hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine değinildi.