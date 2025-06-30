Ana dava dosyasıyla birleştirilen iddianameyle sanık sayısı 58’e çıkarken, bugünkü duruşmada 19’u tutuklu sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Hayatını kaybeden bebeklerden Kadan’ın annesi duruşmada “Bebeği benden aldılar, vefat ettiğini söylediler” dedi. Doğum sonrası bebeğini gördüğünü, sesini duyduğunu ve fotoğraf çektiğini belirten anne, sezaryen sonrası sağlık durumunun kötü olduğunu, otopsi hakkında bilgilendirilmediğini ifade etti. Çocuğun ölümünden sonra eşiyle ayrıldıklarını ve mezarlığı tek başına ziyaret ettiğini aktardı.

Sanık avukatının otopsi ile ilgili sorusuna “Otopsinin günah olduğunu düşünsem burada olmazdım” yanıtını verdi.

Cumhuriyet Savcısı, eksiklerin giderilmesini ve tutukluların tutukluluk halinin devamını talep etti. Örgüt lideri olduğu öne sürülen çocuk doktoru Fırat Sarı, medyanın kendilerini hedef gösterdiğini savundu. Sarı, “Bebek ölümleri bizim zamanımızda azaldı. Basit bir çocuk doktoruyum, bizi cani gibi gösterdiler” diyerek tapelere tepki gösterdi.

Bağcılar Medilife Hastanesi’nde görev yapan tutuklu sanık Dursun Eryılmaz, 15 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliye istedi. Esenler Güney Hastanesi hemşiresi Hüseyin Günerhan da suçlamaları reddetti. Gerçeğe aykırı epikriz düzenlemekle suçlanan başhemşire Nigar Kubilay ise 32 yıldır görev yaptığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

Duruşmanın yarın diğer sanıkların savunmalarıyla devam edeceği bildirildi.