Kadın ve çocukların da bulunduğu bölgede meydana gelen saldırıda, biri gazeteci olmak üzere çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik yürüttüğü saldırılarda şimdiye kadar 56 bin 156 kişi yaşamını yitirirken, 132 bin 239 kişi ise yaralandı. Yoğun bombardıman, açlık, zorla yerinden edilme ve altyapının hedef alınması gibi nedenlerle bölgede büyük bir insani kriz yaşanıyor.

Bugün gerçekleştirilen saldırı, savaşın yıkıcı etkilerinden bir nebze olsun uzaklaşmak için sahilde vakit geçiren sivilleri hedef aldı. İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların Al-Baqa plajına düzenlediği hava saldırısı sonucunda 21 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Filistinli kaynaklar, saldırının kalabalığın en yoğun olduğu saatlerde gerçekleştirildiğini belirtti. Hayatını kaybedenler arasında gazeteci İsmail Ebu Hatab da bulunurken, gazeteci Bayan Ebu Sultan yaralananlar arasında yer aldı.

Filistin Medya Ofisi, gazeteci Ebu Hatab'ın yaşamını yitirmesiyle birlikte, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısının 227'ye yükseldiğini açıkladı.