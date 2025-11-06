Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde hemoroid, anal fistül ve pilonidal sinüs (kıl dönmesi) hastalıklarının tedavisinde lazer yöntemiyle modern cerrahi uygulamaları başladı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Dila Önal, uygulanan lazer tedavilerinin, klasik cerrahi yöntemlere göre daha az ağrı, daha kısa iyileşme süresi ve hastaların günlük yaşamlarına daha hızlı dönmelerine imkan sağladığını aktardı. Op. Dr. Önal, "Bu tedaviler çoğu zaman uzun süreli hastane yatışı gerektirmediğinden hasta konforunu artırmaktadır" dedi.

Kaynak: İHA