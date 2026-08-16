Örnek No:55*

T.C.

YENİŞEHİR İCRA DAİRESİ

2026/105 TLMT.

TAŞINMAZLARIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/105 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

2 NO'LU TAŞINMAZ

Tapuda Bursa İli, Yenişehir İlçesi, ÇelebiKöyü, Arpalıklar Mevkii, 135 Ada, 45 Parsel, cinsi tarla olarak kayıtlı taşınmazdır.

Satışa konu taşınmaz sulanamayan arazi niteliğinde olan söz konusu taşınmaz, orta profilli, kumlu, tınlı toprak yapısına sahiptir. Topoğrafik yapısı itibarı ile Batı istikametinden Doğu istikametine doğru yaklaşık % 5-7 oranında hafif eğimli arazi konumundadır. Kuş uçuşu olarak Mahalleyerleşim merkezine olan mesafesi 740 metre mesafededir. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. 17.02.2026 kıymet takdiri tarihinde hali hazırda Sürülü Tarla olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Çelebi Köyü Arpalıklar Mevkii Bilano. Yenişehir / BURSA

Yüzölçümü : 1.502,72m²

İmar Durumu: Bursa, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Hükümlerine tabi olup, "Tarım Alanı" içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 1.502.720,00 TL

KDV Oranı : %10 (Satışı yapılan taşınmazın teslim tarihi itibariyle ilgili Vergi oranlarının değişmesi halinde teslim tarihinde yürürlükte olan vergi oranları üzerinden vergi tahsilatı yapılacaktır)

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi olup , kaydında herhangi bir mükellefiyet kaydı yoktur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 11:10

3 NO'LU TAŞINMAZ

TapudaBursa İli, Yenişehir İlçesi, Çelebi Köyü, Kavak Mevkii, 146 Ada, 1 Parsel, cinsi tarla olarak kayıtlı taşınmazdır.

Sulanamayan arazi niteliğinde olan söz konusu taşınmaz, orta profilli, kumlu, tınlı toprak yapısına sahiptir. Topoğrafik yapısı itibarı ile Batı istikametinden Doğu istikametine doğru yaklaşık % 3-5 oranında hafif eğimli arazi konumundadır. Kuş uçuşu olarak Mahalle yerleşim merkezine olan mesafesi 740 metre mesafededir. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. 17.02.2026 kıymet takdiri tarihinde hali hazırda Sürülü Tarla olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Çelebi Köyü Kavak Mevkii Bilano. Yenişehir / BURSA

Yüzölçümü : 2.257,56m²

İmar Durumu: Bursa, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Hükümlerine tabi olup, "Tarım Alanı" içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 1.806.048,00 TL

KDV Oranı : %10 (Satışı yapılan taşınmazın teslim tarihi itibariyle ilgili Vergi oranlarının değişmesi halinde teslim tarihinde yürürlükte olan vergi oranları üzerinden vergi tahsilatı yapılacaktır)

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi olup , kaydında herhangi bir mükellefiyet kaydı yoktur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 12:30

4 NO'LU TAŞINMAZ

Tapuda Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Çelebi Köyü, Mandacı Mevkii, 116 Ada, 27 Parselcinsi tarla olarak kayıtlı taşınmazdır.

Sulanamayan arazi niteliğinde olan söz konusu taşınmaz, orta profilli, kumlu, tınlı toprak yapısına sahiptir. Topoğrafik yapısı itibarı ile Kuzey istikametinden Güney istikametine doğru yaklaşık % 5-7 oranında hafif eğimli arazi konumundadır. Kuş uçuşu olarak Mahalle yerleşim merkezine olan mesafesi 740 metre mesafededir. Kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. 17.02.2026 kıymet takdiri tarihinde hali hazırda Sürülü Tarla olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Çelebi Köyü Mandacı Mevkii Bilano. Yenişehir / BURSA

Yüzölçümü : 5.536,92m²

İmar Durumu: Bursa, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Hükümlerine tabi olup, "Tarım Alanı" içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 2.214.768,00 TL

KDV Oranı : %10 (Satışı yapılan taşınmazın teslim tarihi itibariyle ilgili Vergi oranlarının değişmesi halinde teslim tarihinde yürürlükte olan vergi oranları üzerinden vergi tahsilatı yapılacaktır)

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi olup , kaydında herhangi bir mükellefiyet kaydı yoktur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 13:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.