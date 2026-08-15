Olay, saat 15.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Volkan Sütçü (50), henüz bilinmeyen nedenle aynı evde yaşadığı annesi Fatma Sütçü’ye (74) tabancayla ateş etti. Başından vurulan Fatma Sütçü kanlar içinde yere yığılırken, Volkan Sütçü daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Sütçü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak bulunan Volkan Sütçü ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sütçü de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen komşuları ise büyük şok yaşadılar. Bugüne kadar anne ve oğlu arasında herhangi bir kavgaya rast gelmediklerini belirten komşuları, "Çok iyi anlaşıyorlardı, çok şaşırdık" dediler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: İHA