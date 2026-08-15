Gece boyunca kaliteli uyuyamama, sabah yorgun uyanma veya şiddetli horlama sorununun uyku apnesinden kaynaklanabileceğini ifade eden Büyük Anadolu Samsun Hastanesi KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Kutlar, "Horlama, toplumda yaygın görülse de her zaman masum bir sorun değildir. Horlamaya uykuda nefes durması, sık uyanma, sabah yorgun kalkma, gündüz aşırı uyku hali ve dikkat dağınıklığı eşlik ediyorsa, altta yatan neden obstrüktif uyku apnesi olabilir. Bu hastalık, uyku sırasında solunumun tekrarlayan şekilde durmasına neden olarak kandaki oksijen seviyesini düşürür ve zamanla kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarının riskini artırabilir" dedi.

Horlama ve uyku apnesinin doğru tanı ile büyük oranda tedavi edilebilen bir rahatsızlık olduğunu dile getiren Opr. Dr. Gökhan Kutlar, "Tanıda, gerekli durumlarda polisomnografi (uyku testi) uygulanarak hastalığın derecesi belirlenir ve kişiye uygun tedavi planlanır. Hafif vakalarda kilo verilmesi, düzenli egzersiz, sigara ve alkolün bırakılması, burun tıkanıklıklarının giderilmesi ve yan yatma alışkanlığı gibi yaşam tarzı değişiklikleri önemli fayda sağlayabilir. Orta ve ağır vakalarda ise hava yolunu açık tutan CPAP cihazı en etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Bazı hastalarda ağız içi aparatlar tercih edilirken, burun, bademcik veya çene yapısına bağlı anatomik sorunlarda cerrahi tedavi de uygulanabilir. Sonuç olarak, sürekli horlama normal kabul edilmemelidir. Özellikle nefes durmaları ve gündüz aşırı uyku hali gibi belirtiler varsa vakit kaybetmeden değerlendirme yapılmalıdır. Erken tanı ve uygun tedavi sayesinde hem horlama kontrol altına alınabilir hem de uyku apnesine bağlı ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilebilir" diye konuştu.