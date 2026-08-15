Sezonun ilk haftasında Bodrum FK deplasmanından 2-0’lık galibiyetle ayrılan Bursaspor, bu kez kendi sahasında taraftarıyla buluşutu. Bursaspor sahasında Iğdır'ı 1-0 mağlup etti.

Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Soner Aydoğdu, Juergen Elitim, Lincoln Henrique, Halil Akbunar, Amine Boutrah, Kelechi Iheanacho

Iğdır FK: Jakub Szumski, Soner Gönül, Loic Robert Kouagba, Alim Öztürk, Hüseyin Karabey, Doğan Erdoğan, Giovanni Crociata, Dino Hotic, Gökcan Kaya, Arda Çolak, Afena-Gyan Felix Ohena.

Hakem: Ozan Ergün

1. Yardımcı Hakem: Burak Sami Şad

2. Yardımcı Hakem: Enes Berk Güçlü

Dördüncü Hakem: Oğuzhan Gökçen

16.dakikada Bursaspor öne geçti. Kısa kullanılan kornerin ardından Juergen Elitim topu arka direğe gönderdi. Savunmanın markajından kurtulan Iheanacho, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve takımını üstünlüğe taşıdı.