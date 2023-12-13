Bu yıl 7.’si gerçekleştirilen "Yerelİst Yerel Marketler Buluşması" fuarında Şef Rafet İnce’nin hazırladığı yemeklerle “Tadım Etkinliği” yapıldı.

"Yerelİst Yerel Marketler Buluşması" fuarının ana sponsorlarından olan Gedik Piliç kurduğu stantta Şef Rafet İnce’nin hazırladığı yemeklerle “Tadım Etkinliği” düzenledi. Tavuk ürünlerinden hazırlanan yemekler katılımcıların beğenisine sunuldu. Etkinlik, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gedik Piliç Yurtiçi Satışlar Müdürü Nihat Özbey, “Bu sene 7. Düzenlenen Yerelist Yerel Marketler fuarına başladığı yıldan bu yana katılıyoruz. Bu sene de tema hem de kurumsal sponsor olarak katıldık. Gedik Piliç olarak İstanbul yerel marketlerinde çok ciddi raf üstünlüğümüz var. Bu nedenle iş ortaklığını önemsediğimiz için her sene bu fuara katılıyoruz. Ortaklarımızı yalnız bırakmamak için bu sene de buradayız oldukça yoğun ve kalabalık. Gedik piliç olarak 40’a yakın ülkede ihracatımız var. Geçen sene yaklaşık 115 milyon dolara bir ihracat gerçekleştirdik. Yurtiçinde de son 2 yıldır ulusal ve yerel marketlerin tamamında ürünlerimizi sergiliyoruz. Bu sene karma ilk 500 sıralamasında 169. sırada bir performans gerçekleştirdik. Markaların hepsinin büyüme hedeflerinde mutlaka tüketiciye verdiği mesajlar var kalite ve lezzet gibi Yönetim Kurulu Başkanı’mız bu işin en temelinden geldiği için kalitemiz ve lezzetimiz tüketici de karşılık buldu. Son iki yılda sektörde bir duraklama olmasına rağmen Gedik ciddi bir büyüme gerçekleştirdi” dedi.

"Hedefimiz Türkiye’de ilk iki markadan biri olmak"

Sektörde Türkiye’de ilk iki markadan biri olmayı hedeflediklerini belirten Özbey, “Bundan sonra ki hedefimiz Türkiye’de ilk iki markadan biri olmak. Bununla ilgili yurt içinde pazar liderliği hedefimiz var. yurt dışında da yeni pazarlar keşfediyoruz. Biz inovasyona çok büyük bir önem veriyoruz. Özellikle bu sene 4 yeni inovatif ürün piyasaya sürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tavuk ürünleri alırken tüketicinin dikkat etmesi gerektiğini belirten Şef Rafet İnce, “Tavuk alırken neye dikkat etmek lazım özellikle son dönemde tavuk ile ilgili spekülasyonlar var. biz Gedik piliç olarak ful otomasyon sistemiyle Türkiye’nin en sağlıklı en temiz içerikli en sürdürülebilir ve en iyi ulaşılabilir tavuğunu üretiyoruz. Bugün bu ürünlerden Osmanlı, Türk mutfağı ve dünya mutfağından sayılı reçeteler yapıyoruz. Bugün marketlere gittiğimiz zaman Salmonella, ekoli, kolibasil, çapraz bulaşma gibi bakterilerden dolayı tavuk tüketimi her geçen gün azalmakta. Biz Gedik Piliç olarak sağlıklı tavuk üretiyoruz” dedi.