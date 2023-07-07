Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketinin ardından depremzedelerin konut ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 500 bin TL'lik bir hibe sağlanacağını açıkladı.

Ülkemizdeki deprem felaketi, üzerinden beş ay geçmesine rağmen hala hafızalardan silinmiş değil. Kahramanmaraş merkezli depremler, güney bölgelerimizi adeta yerle bir etti. Binlerce bina yıkıldı ve bu felaketin sonucunda 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

Oluşan felaketin ardından devlet, büyük bir mobilizasyonla harekete geçti. Konteyner kurulumları hızla gerçekleştirilirken, afet konutları da inşa edilmeye devam ediyor. Bu sayede depremzedeler, yeni bir çatı altında güvenli bir şekilde barınabilecekleri konutlara kavuşuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni dönemde görevine başladıktan sonra deprem bölgesindeki çalışmalara büyük önem verdi. Depremzedelerin daha iyi bir yaşam sürdürebilmeleri için yeni bir destek paketi hazırlandı.

Bugün İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Özhaseki, illerin hızla yeniden inşa edilmesi ve afetzedelerin evlerine tekrar kavuşmalarını sağlayacak olan "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıkladı. Bu proje, depremzedelere sağlanacak olan destek paketiyle birlikte hayata geçirilecek ve bölgedeki insanların güvenli ve yaşanabilir konutlara kavuşmaları amaçlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelere yönelik konutlar için sağlanacak kredilere ilişkin detayları paylaştı. Konut büyüklüğüne göre değişen miktarlarda krediler verileceğini belirten Bakan Özhaseki, 500 bin TL ile 800 bin TL arasında değişen kredilerin konutlar için sağlanacağını ifade etti. Ayrıca, dükkanlar için 250 bin TL ile 500 bin TL arasında kredi desteğinin devam edeceğini söyledi.

Bakan Özhaseki, konutların büyüklüğüne göre belirlenen hibe ve kredi miktarlarını da açıkladı. Brüt 100 metrekarelik bir ev için 500 bin TL hibe ve 500 bin TL kredi verileceğini belirten Bakan, 150 metrekarelik bir konut yapmak isteyenlere 500 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi sağlanacağını ifade etti. Eğer ev 150 metrekareden büyükse, 500 bin TL hibe ve 800 bin TL kredi verileceğini belirtti. Dükkanlar için ise hibenin dışında 250 bin TL'den başlayan ve 500 bin TL'ye kadar olan kredi seçeneklerinin sunulacağını söyledi.

Bakan Özhaseki, bu kredilerin 2 yıl ödemesiz ve 10 yıl vadeli olarak sağlanacağını ve faizin sıfır olacağını belirtti. Bu durumda, kredinin oldukça faydalı olacağını vurguladı. Bakan, bu desteklerin nasıl verileceğine dair de bilgi verdi. Hak ediş karşılığı ödemeler yapılacağını ve işler başladıkça düşünülen kredi miktarlarının sağlanmaya devam edeceğini ifade etti.

Ayrıca, konutları yıkılan şirket sahiplerinin de hak sahibi olmaya devam edeceğini belirten Bakan Özhaseki, bölgede 22 adet imar ofisi kurulacağını duyurdu. Bu ofislerin "Yapım ve Dönüşüm Ofisi" adını taşıyacağını belirten Bakan, bir süre boyunca imar çalışmalarının Çevre, Şehircilik Bakanlığı denetiminde devam edeceğini ifade etti.