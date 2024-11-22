Bu yıl yerli kestane, yüksek rekolte ve uygun fiyatlarla pazarda hem satıcıları hem de tüketicileri memnun ediyor. Kış aylarının başlamasıyla birlikte tezgahlarda yerini alan kestane, pazarda fiyatı en az artan ürünlerden biri olarak öne çıktı. Bu yılki kestane bolluğu sayesinde fiyatlar düşük kaldı ve bu da tüketicilerin yüzünü güldürdü. Kış aylarında bolca tüketilen kestane geçtiğimiz yıl en son 180 ila 300 lira arasında satılırken, yeni sezonda 120 ila 250 lira arasında tezgahtaki yerini aldı. Pazardaki bir çok üründe fiyatlar artarken bu yıl fiyatı geçen seneye göre daha düşük satılan ürün kestane oldu. Geçtiğimiz sene ucuz olduğu için çok satılan fakat Çin'de hayvan yemi olarak kullanılan Çin kestanesinin bu sene satılmaması bekleniyor.



Kestanenin geçen seneye göre daha uygun fiyata satıldığını söyleyen Tuzpazarı esnaflarından Orhan Çağlayan, "Kış aylarının vazgeçilmezi kestane tezgahlara inmeye başladı. Fiyatlar geçen yıla göre iyi. Geçen yıl 180-300 lira arasındaydı satılırken, bu sene kestanenin bol miktarda olmasından dolayı 120-250 lira arasında satılıyor" dedi.

Vatandaşların kestane alırken dikkat etmesi gereken konuları belirten Çağlayan, "Vatandaşlar kestane alırken nereden aldıklarına dikkat etmeli. Satıcının devamını getireceğini veya tezgahı her zaman açıp açmadığını kontrol etmeli. Geçen sene cadde köşesi, cami sıkışları gibi yerlerde satılan Çin Kestanesi'nden kaçınılmalı. Vatandaşların pazar gibi sürekli ulaşabileceği yerlerden almalarını tavsiye ediyorum. Tüketicilerin Sarı Aşı, Kara Aşı ve Şekerci cinsi dediğimiz kestaneleri özellikle Kütahya Simav gibi Uludağ'ın çevre vilayetlerinden almalarını öneriyorum. Tabi satıcının dürüst olup doğrusunu söylemesi gerekiyor. Genelde vatandaşlar kebaplık ve haşlamalık diye soruyor. Bu ayrım yok. Kestane kabuğu açarsa tatlıysa kebaba da haşlamaya da güzel olur. Büyük kestane kebabının yapması güzel olur, küçüğü haşlamaya daha güzel olur" dedi.



Çin kestanesinin bu sene gelmeyeceğini belirten Çağlayan, "Çin kestanesi geçen sene vatandaşın baya bir canını yaktı. Bu sene Çin kestanesi çıkmadı, ithalatının yapılmasını da beklemiyoruz. Geçen sene bunu satanlar zarar ettiği için. Bu zamana kadar gelmediğinden bundan sonra da gelmeyeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.