Çorum ve Sinop merkezli gerçekleştirilen “MAHZEN-50” operasyonlarında, jandarma iki ayrı organize suç örgütünü çökertti. Bu operasyonlarda Çorum'da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız'ın, Sinop'ta ise Mustafa Demir'in liderlik ettiği organize suç örgütlerinin 39 üyesi yakalandı. Bu kişilerden 27'si tutuklanırken, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Çorum Kargı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda; Çorum merkezli olarak İstanbul, Ankara, Amasya ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis, kumar oynatma, vergi usul kanununa muhalefet ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması gibi suçlardan 25 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. MASAK ile yürütülen ortak çalışmalar sonucu, şüphelilere ait 10 araç, 5 daire, 22 tarla, 2 arsa, 22 bahçe ve 597 banka hesabına el konuldu.

Sinop Ayancık Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın desteğiyle Sinop İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen çalışmalarda, tefecilik, kasten yaralama, tehdit ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarını örgütlü olarak işleyen 14 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlarda, 448 milyon lira değerinde 112 tapu senedi, 20 milyon lira değerinde 347 borç senedi, 4 milyon lira değerinde 24 çek, 5 ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve altın ile imzalı boş senetler ve dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 124 milyon lira değerinde 17 daire, 10 arsa, 8 araç, 2 dükkan ve 112 banka hesabına el konuldu.